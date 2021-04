Někdejší policejní prezident to řekl Deníku v rozhovoru, ve kterém hovoří i o zabezpečení muničních skladů na Královéhradecku nebo otaznících, které po sobotním zveřejnění informace o ruském zapojení stále zůstávají nezodpovězené.

Co říkáte na zveřejněné informace o údajném zapojení ruských agentů GRU do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích a máte po víkendovém zveřejnění této informace důvěru v to, že se to tak opravdu stalo?

Kromě spekulací, kdo všechno o tom z vlády věděl nebo nevěděl, mi přijde mnohem důležitější, proč došlo ke zveřejnění zprávy právě v tento čas a co bylo skutečným důvodem plánované návštěvy ministra vnitra v Moskvě. Zapojení ruských agentů do uvedené záležitosti není nepravděpodobné, nicméně teď je na odpovědných bezpečnostních složkách a vládě, aby vše prokázaly.

Jak hodnotíte reakci české vlády?

Pominu-li načasování a jeho důvod, způsob komunikace, kdy si ministr vnitra s premiérem přehazují „horký brambor“, je prozatím ta reakce očekávaná. Otázkou ale zůstává, zda velvyslanectví Ruské federace nemělo být postiženo na svém fungování ještě zásadnějším způsobem než vyhoštěním 18 osob. Zároveň mně chybí návrhy, co bude dál vláda chtít projednávat s partnery v Evropské unii, popřípadě v NATO. Zároveň postrádám reakci prezidenta, jenž k nastalé situaci - resp. vážnému diplomatickému konfliktu mlčí a oznámí, že se k celé záležitosti vyjádří až za týden. Lze také říci, že musíme strpět důsledky dlouhodobého pohrdání názory zpravodajského bezpečnostního prostředí o možnému ruskému vlivu, který - jak se nyní přesvědčujeme, není jen rizikem budoucím!

Další reakce krajských politiků:

Co by to mělo znamenat pro budoucnost česko-ruských vztahů i v souvislosti s dostavbou jaderné elektrárny Dukovany nebo českou snahou o nákup vakcíny Sputnik V?

Co se zmiňované vakcíny Sputnik V a Dukovan týká, považuji za jediné správné řešení od zamýšlené spolupráce upustit, neboť to není jenom o vakcíně a jaderné elektrárně, ale velkém vlivu, které by si tím ruská strana vůči české zajistila. Jako země bychom se touto cestou také mohli vrátit před rok 1989. A na to bychom neměli zapomínat.

Tři muniční sklady máme také v Královéhradeckém kraji. Zajímal jste se o to, zda jsou dostatečně zabezpečené?

V době výbuchu ve Vrběticích v roce 2014 jsem byl ještě ve služebním poměru policisty a o zabezpečení našich muničních skladů jsem byl jako krajský policejní ředitel informován. Byli jsme ujišťováni, že by rozhodně neměly hrozit podobné problémy jako ve Vrběticích. Kontroly zabezpečení se dělaly už v tom roce 2014. Od té doby se ten režim dokonce ještě zpřísnil. Ověřoval jsem to i nyní a byl jsem dnes ubezpečen armádou, že zabezpečení všech muničních skladů v kraji je více než dostatečné.