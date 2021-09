Herec Pavel Nový: Nesmíme si myslet, že jsme pány přírody

Pokud se někdo nechová slušně v přírodě a porušuje pravidla, měl by za to být potrestán. Říká to herec Pavel Nový. V neděli mu bylo 73 let. "Pravidla jsou daná, přesná a přísná, protože národní park je chráněný kus území. A ten stojí za to si udržet pro budoucnost," tvrdí. K přírodě má rodák ze Šumavy velmi blízko, pozorně sleduje situaci v lesích. Vyprávěl také o novém seriálu České televize Osada, ve kterém hraje s Janou Švandovou manželský pár v chatařské oblasti. Co o ní řekl?

Herec Pavel Nový v Peci pod Sněžkou při soutěži Krakonošův guláš. | Foto: Robert Feješ

Pavel Nový si v sobotu v Peci pod Sněžkou nasadil kuchařskou čepici, už podesáté se tam aktivně zapojil do soutěže Krakonošův guláš. Byl velmi obletovaný návštěvníky. Představitel jednoho z povedených tatínků v geniálním filmu S tebou mě baví svět je u lidí stále velice populární. Fotil se s nimi ochotně na mobil, klábosil, rozebíral s nimi také vztah a chování k přírodě. "Já jsem nadšením bez sebe," usmíval se nad velkým zájmem, který nepřestal ani během krátkého povídání pro Deník, které muselo být opakovaně přerušené kvůli žádostem zájemců o společnou fotku. "Beru to i jako cestu, jak ovlivňovat lidi k lepšímu. To je můj úkol, který jsem si zadal," řekl. Na mysli měl přístup k přírodě. Na ní známému herci evidentně velmi záleží. Konkrétně se vyjádřil k situaci v Krkonoších. "Záleží na osvětě, jak přesvědčíte lidi, aby se chovali slušně v horách, aby neodhazovali nepořádek, aby nechodili mimo turistické chodníky. A když to někdo udělá, tak by měl být řádně potrestán. Pravidla jsou daná, přesná a přísná, protože národní park je chráněný kus území. A ten stojí za to si udržet pro budoucnost," zdůraznil Pavel Nový. "Totéž platí pro všechny národní parky," dodal. VIDEO: KRNAP umístil na Sněžce oranžové sítě. Kvůli neukázněným turistům Přečíst článek › Právě kvůli chování neukázněných turistů oplotila Správa Krkonošského národního parku Sněžku a Obří sedlo ochrannými sítěmi. Upozornění na zákaz vstupu do nejcennějších partií české přírody nestačila. Turisté polehávali a fotili se na místech, kde nemají co dělat. "Bohužel na Sněžce sítě musí být, protože lidi jsou nepoučitelní. Každý se chce vyfotit na nějakém atraktivním místě, takhle to ale nejde," poznamenal Pavel Nový. K přírodě má Pavel Nový opravdu velmi blízko, velice horlivě debatoval například také o situaci v lesích. "Jsem ze Šumavy ze Železné Rudy. Můj tatínek tam byl sládek v pivovaru," prozradil. "Hlavně si nesmíme myslet, že jsme pány přírody. Ta si poradí sama, je to tak zařízené. Nesmíme si ji ale ničit," připomněl. V televizi se Pavel Nový objevil v novém seriálu ČT Osada o chalupářích. "Jsem rád, že jsem si konečně po dlouhých letech zahrál s Janou Švandovou (seriálová manželka), kterou obdivuji. Prokázala, že je správná herečka i ženská. Celý to řediteluje. Jsem spokojený, když to baby za mě vymyslí," rozesmál se. FOTO: Celebritám vytřely zrak Vydrovy Boudy. Lidem chutnal jejich guláš s chilli Přečíst článek ›



