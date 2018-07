Herní krajinu Pecka na Portáškách otevřou 21. července

Pec pod Sněžkou – Originální projekt zábavné a vzdělávací Herní krajiny Pecka na Portáškách ve Velké Úpě, s dřevěnými modely zvířat v nadživotních velikostech, lanovými stezkami a prolézačkami se blíží k dokončení. Slavnostně bude otevřen v sobotu 21. července u horní stanice lanové dráhy.

U horní stanice lanové dráhy Portášky dokončuje stavební firma unikátní Herní krajinu Pecka za 45 milionů korun. Vstup do ní bude bezplatný.Foto: Molo architekti

Součástí uvedení do provozu bude celodenní program pro rodiny s dětmi. „Herní krajina je originál, který v Česku nemá obdoby. Doufám, že dorazí hodně lidí, ať už na slavnostní otevření nebo kterýkoliv další den v průběhu letních prázdnin,“ řekl starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek.



Na projekt za 45 milionů korun se Peci pod Sněžkou podařilo získat dotaci 32 milionů z programu Interreg Česko-Polsko.



Vstup do Herní krajiny Pecka je bezplatný. Z Velké Úpy na Portášky k ní vede sedačková lanovka, pěšky k ní můžete vyjít po stezce horských nosičů. Z hřebene Krkonoš je možné sjet do Velké Úpy na horské koloběžce.