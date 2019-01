Malá Úpa - Jízda na rohačkách je oblíbenou podívanou pro diváky a dobrodružstvím pro všechny závodící, kteří zábavnou formou připomenou doby dávno minulé.

Skiareál U kostela v Malé Úpě bude v sobotu dějištěm závodu historických saní. | Foto: Jan Bartoš

V lyžařském areálu U kostela v Malé Úpě se pojede v sobotu od 10 hodin další ročník tradičního závodu historických saní rohaček. Doplněný bude o speciální disciplíny, spojené s historií Malé Úpy a jejími prvními osadníky. Na jednoduché, 300 metrů dlouhé trati budou dvojice převážet seno a v závěru závodu řezat dřevo pilou kaprovkou.



Soutěžit mohou i děti s rodiči. Dvoučlenné týmy bývají většinou oblečeny do historických kostýmů, neboť organizátoři z obce Malá Úpa na závěr vyhlásí soutěž o nejvymazlenější rohačkářský pár. Na půjčení mají deset nových saní rohaček. Pro dobrou náladu bude v prostoru cíle hrát hudba a pořadatelé připravili pro účastníky na posilněnou i chutné horské občerstvení.



Co víme o starých saních?

Saně rohačky kdysi patřily k vybavení každé chalupy v Malé Úpě. Používaly se hlavně v zimě ke svážení dřeva, přepravě sena do krmelců, ale nepostradatelným pomocníkem byly prakticky po celý rok. Traduje se, že je používali již první osadníci, kteří do Malé Úpy přišli z tyrolských Alp, a to k tehdejší manipulaci se dřevem.