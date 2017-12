Historický okamžik pro nosorožce. Vědci odstartovali unikátní zákrok

Dvůr Králové nad Labem – Vědci odstartovali přípravy na zákrok, který má zabránit neodvratitelně se blížícímu vyhynutí nosorožců severních bílých. Poslední dvě žijící samice tohoto druhu mají odborníkům poskytnout genetický materiál.

Díky unikátně vyvinuté metodě odběru vajíček a umělému oplodnění chtějí biologové přivést na svět mládě. To má odnosit náhradní matka.

Poslední tři jedinci nosorožce severního bílého, jeden samec a dvě samice, žijí ve speciálním zařízení v Keni. Všichni patří královédvorské zoo, odkud do Afriky odjeli v roce 2009.



Ani tady ovšem nikdy nedošlo k jejich rozmnožení. V současnosti zůstává jedinou nadějí na jejich záchranu umělá reprodukce.



NÁHRADNÍ MATKY

Vědci v keňské rezervaci už od zbytku oddělili potenciální náhradní matky příbuzného druhu nosorožců jižního bílého. Ty mají embrya donosit. Během prvního čtvrtletí roku 2018 vědci přistoupí ke klíčové fázi umělého oplodnění. Samicím Nájin a Fatu odeberou vajíčka.



„Pokud vše půjde dobře, mohl by první pokus o odběr vajíček proběhnout už na začátku roku 2018. V případě úspěchu budou vajíčka odvezena do laboratoře v Itálli, kde se vědci pokusí vytvořit embryo za použití semene severního bílého samce,“ objasnil Jan Stejskal z královédvorské zoologické zahrady. „Následně bychom embrya odvezli zpátky do Keni, kde by byla v Ol Pejetě vložena do náhradních matek nosorožce bílého jižního,“ přiblížil unikátní metodu Stejskal.



RISKANTNÍ METODA

Procedura spočívá v užití semene severních bílých nosorožců z několika, dnes už uhynulých samců, jež je uloženo v Berlíně. Jedinými možnými dárkyněmi vajíček jsou dvě samice v Ol Pejetě, Nájin a Fatu, jimž je 28, respektive 17 let. Samotný odběr vajíček přitom pro samice nese určitou míru rizika. Musí být uskutečněný ve volném výběhu.



„Aby zákrok proběhl co nejhladším způsobem, pracuje skupina odborníků ze Zoo Dvůr Králové, IZW Berlín a institutu Avantea v italské Cremoně už dva roky na vývoji metody pro odběr vajíček na samicích jižních bílých nosorožců v evropských zoologických zahradách,“ uvedl Přemysl Rabas, ředitel Zoo Dvůr Králové. Skupina zároveň vyvíjí postupy pro vytvoření embrya z takto odebraných vajíček.



Populaci nosorožců severních bílých zlikvidovali pytláci. Nelegální lovci ročně zlikvidovali stovky zvířat, až zbyli poslední jedinci v zoologických zahradách. Nosorožci jsou hubeni pro rohy a jejich údajnou léčivou schopnost, kterou jim mylně přikládají lidé v Asii.