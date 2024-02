Profesor Vladimír Wolf by 4. února 2024 oslavil 82. narozeniny. Pracoval jako historik v trutnovském muzeu, komunisté ho ale za jeho politické názory vyhodili, takže stal se kopáčem v archeologickém ústavu a pak archivářem v Texlenu. Po sametové revoluci byl významným pedagogem a publicistou. Zemřel v roce 2019.

Profesor Vladimír Wolf by se 4. února dožil 82 let. Zemřel v roce 2019.

Wolf se narodil 4. února 1942 v Jaroměři. Po maturitě na tamním gymnáziu vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (obor historie - český jazyk) a získal titul PhDr. V letech 1965 až 1970 působil v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově. Po kritice normalizačních poměrů byl ale nucen odejít. Pracoval jako dělník, později jako podnikový archivář.

Během revolučního roku 1989 se aktivně zapojil do politiky. Stal se klíčovou postavou trutnovského Občanského fóra. Opakovaně byl zvolen do městského zastupitelstva. Od roku 1991 byl vysokoškolským pedagogem, v roce 1999 se stal na šest let děkanem Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové. Zasloužil se o to, že v Trutnově vznikla pobočka Fakulty veřejných politik Slezské univerzity.

Byl neúnavným publicistou, autorem knih či spoluautorem řady vědeckých publikací. Zaměřoval se na historii Kladska, Krkonoš a Podkrkonoší, a také lnářského a textilního průmyslu. Celkem publikoval přes 1600 příspěvků. V Trutnově vedl názvoslovnou komisi, město jako správný patriot neúnavně propagoval.

V roce 2011 dostal Kulturní cenu města Trutnova. Ocenění získal i za působení v akademických funkcích. Byla autoritou po celé republice i v zahraničí. Jeho jméno i názory měly velkou váhu mezi odborníky a historiky. Vladimír Wolf zemřel 23. prosince 2019 ve věku 77 let.