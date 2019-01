Hradec Králové /OD SOUSEDŮ/ – Zastupitelé rozpočet Hradce schválili. Hospodařit by se mělo s přebytkem ve výši 167 milionů korun. Seškrtali pouze výdaje na mediální propagaci. Ušetřené peníze přerozdělili do sociální oblasti.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Rozpočet města zastupitelé na úterním zasedání schválili bez zásadních změn. V roce 2011 bude magistrát hospodařit s příjmy 2,64 miliardy korun a výdaje plánuje ve výši 2,48 miliardy korun. Přebytek by měl být 167 milionů korun.



„Na investice půjde přibližně 645 milionů korun. V rezervě rozpočtu je zhruba 60 milionů korun. Město si nebude brát žádné úvěry,“ řekl vedoucí ekonomického odboru magistrátu Jindřich Frydrych.



Zastupitelé pouze škrtli výdaje na mediální propagaci města. Jedná se přibližně o částku ve výši tří milionů korun. Radnice se od ledna nebude prezentovat v internetové televizi a nebude ani připsívat společnosti RTA na výrobu zpravodajství pro regionální vysílání televize Prima. „Smlouva byla uzavřena do konce roku, takže webové stránky města budou bez internetové televize,“ potvrdila Marie Juppová z kanceláře primátora. Město také nebude vydávat barevný magazín týdeníku Radnice, který vycházel jednou za čtvrt roku.



Uspořené peníze z mediální propagace radnice přerozdělí do sociální oblasti, prevence kriminality a na volnočasové aktivity dětí. Půl milionu dostane Technologické centrum na svou propagaci. Největšími investice mi budou výstavba sportovního areálu Bavlna, přestavba Vertexu na novou knihovnu a oprava teras.