Hlasování skončilo. Do "finále" jdou oba favorité

Trutnovsko - Doplňovací senátní volby na Trutnovsku ovládli favorité. Vítězem 1. kola se stal vrchlabský starosta Jan Sobotka, jeho vyzyvatelem se stane podnikatel Jiří Hlavatý ze Dvora Králové.

Podle předpokladů se nejúspěšnější kandidáti radovali z masivní podpory v domovských regionech. Sobotka však uspěl v Trutnově, který bude klíčový pro druhé kolo senátorských voleb.

„Bašty jsou znatelné, ale kvůli nízké volební účasti je druhé kolo stále otevřené. Důležité pro Jana Sobotku je, že dokázal přesvědčit voliče v Trutnově, který bude klíčový pro druhé kolo,“ potvrdil politolog Jiří Štefek. „Důležité ale bude i to, koho podpoří neúspěšní kandidáti z prvního kola, především Klára Sovová a Jaroslav Dvorský. Navíc se značně projeví nárůst voličů v souběhu s prezidentskými volbami a fakt, že v týdnu proběhnou jednání o důvěře vlády. Zde vystoupí Miloš Zeman, Andrej Babiš navíc poté oznámí, kterého prezidentského kandidáta jeho hnutí podpoří. To všechno se může v senátorské volbě promítnout. Podle výsledků prvního kola bych ale mírně favorizoval Jana Sobotku, zhruba v poměru 60 ku 40,“ doplňuje politolog.

Jan Sobotka podle očekávání naprosto dominoval ve Vrchlabí, které už 20 let jako starosta vede. Získal tu více než 76 procent hlasů.

Naproti tomu domovské město Jiřího Hlavatého už ke svému kandidátovi tak štědré nebylo. Majitel místní textilky Juta získal ve Dvoře Králové 57,07 % hlasů, zanedbatelné ovšem není ani číslo jeho soupeře pro 2. kolo, který tu obdržel více než 18 procent.

„Výsledek voleb a počet hlasů mě mile překvapily,“ reagoval na vítězství v 1. kole voleb Jan Sobotka. „Věřil jsem, že lidé ve Vrchlabí mi důvěru dají, což bylo cítit už z předvolebního období. Žiju tady odmalička, známe se a vědí, že nejsem nějaký lump. Velice mě potěšil výsledek ve městech, kde mne naopak lidé tolik neznají. Třeba v Trutnově, kde jsem dostal množství hlasů,“ dodal vrchlabský starosta, který v Trutnově získal 28,59 procent hlasů, zatímco druhý v pořadí Jiří Hlavatý 17,49 procent.

„Panu Sobotkovi jsem už volal a pogratuloval jsem mu k vítězství. Jak se říká sláva vítězi a čest poraženým nám ostatním kandidátům,“ řekl v sobotu v podvečer Jiří Hlavatý, který jde do finálového souboje z 2. místa. „Jako občan České republiky usiluji dál o to, abych se do Senátu dostal. Děkuji voličům, kteří se nenechali ovlivnit mediální a vůči mně nespravedlivou kampaní v posledních dvou měsících,“ dodal Jiří Hlavatý.

Senátorské hlasování však provázela minimální volební účast. K urnám dorazilo pouhých 22,90 procent voličů. „Nízká volební účast trochu degraduje legitimitu mandátu. Jenom nahrává kritikům, kteří prosazují zrušení Senátu,“ myslí si Jiří Štefek.

V historii senátorských voleb na Trutnovsku šlo o jednu z nejhorších účastí. Nižší účast byla jen při 2. kole v roce 2014, kdy k urnám přišlo jen 17,87 procent lidí.

Tragická účast byla především v náchodské části obvodu číslo 39. Například v Meziměstí přišlo k volbám jen 9,5 procent lidí.

Naopak nejvíce voličů přišlo v obci Trotina na Královédvorsku (38,24%). Dalšími nejpilnějšími voliči byli lidé v Zábřeží-Řečici a Horní Kalné, kde přišlo k urnám více než 37 % obyvatelstva.

Petr Just z Metropolitní univerzity Praha, který z Trutnova pochází, však nabízí trochu jiný pohled, vycházející ze statistik. „Pokud procenta srovnáme s jinými doplňovacími volbami, šlo spíše o účast nadprůměrnou. Za téměř 22 let existence Senátu se dvanáctkrát volilo v mimořádných termínech. Jedenáctkrát v doplňovacích volbách, jednou v opakovaných volbách. Průměrná účast voličů v prvních kolech mimořádných voleb byla 19,5 procenta. Takže volební účast 22,9 procenta nyní na Trutnovsku je čtvrtá nejvyšší v rámci prvních kol mimořádných voleb,“ konstatoval Petr Just s tím, že každý pohled na skutečnost je relativní. „Navíc je třeba vzít v potaz i to, že i řádné volby do Senátu se v České republice dlouhodobě vyznačují nízkou účastí. „U mimořádných tedy ani nelze očekávat účast vyšší, ale spíš nižší,“ dodal pro Deník Petr Just.

Bizarní byly volby především v Bílých Poličanech. V jedné z obcí, kde Jiří Hlavatý před Vánoci uspořádal svou debatu přišlo k volbám 47 lidí. A jen tři hlasy nedostal právě bývalý senátor, který o svůj mandát v Senátu přišel kvůli zvolení do Poslanecké sněmovny. „V podobných malých obcích se takovéhle anomálie občas přihodí. Bílé Poličany neznám, možná to lidé vnímali tak, že pan Hlavatý byl jediný kandidát, který k nim přijel diskutovat, a proto ho zvolili,“ usmál se Jiří Štefek.

Senátní volby Trutnovsko, sečteno 100% hlasů:

1. Sobotka (33,51%)

2. Hlavatý (25,21%)

3. Sovová (11,88%)

4. Dvorský (10,59%)

5. Řezníčková (7,09%)

6. Šklíba (5,69%)

7. Tomešová (3,34%)

8. Horáková (2%)

9. Holovská (0,65%)