Hlasujte o nejlepší hospůdku roku 2018

Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel ŘIDIČ NÁKLADNÍHO VOZU. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 97 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Náplň práce - řidič nákladního vozu T148 CAS - fekální vůz, opravářské schopnosti, ostatní práce v zemědělství., Praxe v oboru . Psychotesty., Vzdělání - pokud možno v oboru, není podmínkou., , prac. doba přes týden od 6.00 do 15.00 hod., víkend mimořádně, , stravování,, , kontakt: osobně od 8.00 do 14.00 hod.,. Pracoviště: Zepo s.r.o., 512 36 Horní Branná. Informace: Iva Jonová, +420 481 584 272.

Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě POMOCNÝ PRACOVNÍK V ROSTLINNÉ VÝROBĚ. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 73.2 kč. Volných pracovních míst: 46. Poznámka: sběr ovoce, , kontakt: osobně: pátek od 15.00 do 18.00 hod. - Proseč 1, telefonicky 774 051 807. Pracoviště: Delsana s.r.o. žernov - sady a sklady, 512 63 Rovensko pod Troskami. Informace: Mykhailo Galetii, +420 774 051 807.

Obchod - Obchod Prodavač, prodejce 15 000 Kč

Prodavači sportovních potřeb PRODAVAČ/KA SPORTOVNÍCH POTŘEB. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 17000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Nutnost základní znalosti AJ nebo NJ, , prac. doba od 9.00 do 17.00 hod., vč. víkendů, , Personální strava, po dohodě doprava do zaměstnání , , kontakt: osobně od 8.00 do 17.00 hod. denně , telefonicky kdykoliv. Pracoviště: M-ski rent, harrachov 686, 512 46 Harrachov v Krkonoších. Informace: Mitrus, +420 603 721 021.