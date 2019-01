Trutnovsko, Semilsko - S jarními dny odstartovala Nadace Partnerství třináctý ročník ankety Strom roku. Až do 30. dubna lze nominovat oblíbený porost. Anketa je příležitostí pro všechny aktivní lidi, kteří mají chuť udělat něco pro stromy ve svém okolí.

Vítězný strom roku - Katalpa trubačovitá. | Foto: DENÍK/ Lubomír Stehlík

Výtěžek zpoplatněného hlasování poputuje zpět k navrhovatelům a ti jej budou moci použít k výsadbě stromů, odborné péči o ně nebo vytvoření propagačních materiálů o stromech.

Vítězný strom navíc postupuje do mezinárodního kola ankety Evropský strom roku.

Anketa hledá stromy s historií a příběhem. „V minulých ročnících se objevily staré stromy se zajímavou minulostí nebo spojené s různými pověstmi. Své zastoupení v anketě najdou také stromy, jejichž věk sice není tak úctyhodný, ale o to větší mají příběh. Připomeňme třeba Lidickou hrušeň, která přežila vyhlazení obce, nebo dub z Višňové, který svým kmenem při povodni zachránil domy i lidské životy," říká Andrea Krůpová z Nadace Partnerství. Nominaci je potřeba zaslat do 30. dubna na adresu Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno, nebo na e-mail stromroku@nap.cz.

Z historie:



Nadace Partnerství pořádá anketu Strom roku již třináct let. V průběhu této doby obdržela více než 1000 návrhů na Strom roku a do hlasování se zapojilo více než 472 tisíc lidí. Hlasující v anketě přispěli na výsadbu a ochranu stromů v naší zemi částkou téměř 2 miliony korun. Úspěšný model ankety se nadaci podařilo zavést také do dalších evropských zemí. Vítězové národních kol v těchto zemích pak postupují do mezinárodní ankety nazvané Evropský strom roku.