Hokej na horách. V Malé Úpě staví kluziště, propojí lyžařská střediska

Malá Úpa - Nejen lyže, ale také brusle si budou vozit od letošní zimní sezony návštěvníci do Malé Úpy. Na hřišti za Boudou Malá Úpa, naproti infocentru, totiž roste mobilní ledové kluziště.

Ledová plocha tisíc metrů nad mořem. Na letním hřišti na Pomezkách za Boudou Malá Úpa roste mobilní kluziště.Foto: Deník/Jan Braun

Bude sloužit pro veřejné bruslení i k hokejovým zápasům. Ve výšce tisíc metrů nad mořem půjde minimálně o český unikát.



Je to největší letošní investice provozovatele lyžařského areálu SKiMU, který do novinek a zlepšení servisu pro návštěvníky vložil deset milionů korun. Letos, v roce 10. výročí areálu, zároveň odstartoval největší investiční akci za celou dobu provozu. Stát ho bude desítky milionů korun a přinese propojení dvou středisek areálu, Pomezek a U Kostela, vzdálených od sebe tři kilometry.

CHLADÍCÍ KOBERCE A ROŠTY

Osvětlená ledová plocha o rozměrech 12x24 metrů bude otevřená třikrát v týdnu v odpoledních a večerních hodinách. „Mobilní ledové kluziště udržuje vrstvu sedm až deset centimetrů ledu. Letošní rok bude zkušební. Uvidíme, jak bude fungovat v našich podmínkách tisíc metrů nad mořem,“ říká ředitel lyžařského areálu SKiMU v Malé Úpě Martin Buček. Zkraje prosince chtějí začít ledovat. Náročný provoz si vyžádá každodenní údržbu. Vyzkoušet na něm chtějí i hokejové zápasy.

„Na rozdíl od klasických systémů, používajících různé druhy trubkových konstrukcí chladící plochy, jsou naše systémy založeny na mnohem účinnějších technologiích s chladícími koberci a rošty. Systém chladících žebrovaných trubek dokáže s mnohem vyšší účinností přenést chlad do tvořícího se ledu a společně tak snížit energetickou spotřebu kluziště až o 20 procent,“ popisuje Martin Buček. Mobilní kluziště lze vybudovat na jakékoliv rovné a zpevněné ploše, například náměstí, hřišti, parkovišti a podobně.



PROTNOU STŘEDISKA

Propojením lyžařských středisek Pomezky a U Kostela, vedeného od Lesního hřebenu přes údolí Černá Voda až k Pomeznímu hřebenu, se zabývají vlastníci areálu sedm let. Po vyjednáváních s ochránci přírody, po kterých zredukovali původní plány, a administrativních procesech podnikli letos první reálné kroky. V oblasti náletových dřevin provedli úpravy sjezdových tratí tak, aby vzájemně navazovaly na promyšlené protnutí obou lokalit.

Upravili dojezdový úsek U Kostela. O 170 metrů prodloužili sjezdovku Černá Voda, o 170 metrů také sjezdovku Hakar a obě propojili. Příští rok přijdou investice do vleků, jimiž si lyžaři přiblíží cestu mezi středisky. „Vybudujeme také propojovací cestu. Stane se z ní populární, široká sjezdovka, na kterou budeme chtít umístit pohádkové bytosti. Lyžování musí být pro děti zábava, jenom tak je udržíme u sportu,“ namítá Martin Buček. V údolí Černé Vody v místě, kde se zkříží sjezdová trať s oblíbenou běžkařskou trasou, se objeví menší tunel pro vyznavače bílé stopy.

V poslední fázi, která má za dva roky celé propojení završit, přesunou dětský park na kopec pod pivovar Trautenberk. Postaví tam pokladny, půjčovny lyží a lyžařskou školu. „Všechny sjezdovky tak budou mít lyžaři dosažitelné, aniž by museli sundávat lyže a nechali se převážet skibusy. Získají více prostoru pro lyžování,“ označuje výhody propojení středisek ředitel lyžařského areálu v Malé Úpě.

Před letošní zimou investovali rovněž do posílení zasněžovacího systému. „Nakoupili jsme dvě nová, nejvýkonnější sněžná děla do areálů na Pomezky i U Kostela, a dvě zasněžovací tyče. Při ubývajícím množství vody hledáme způsoby, jak ji co nejefektivněji využít,“ tvrdí Buček. Novinkou bude půjčovna dvou set párů lyží Atomic v hotelu Hořec s testovacím centrem, kde dostanou lyžaři možnost zkusit špičkové modely. „Spouštíme také provoz nového e-shopu, který nabídne možnost objednat si skipasy přes internet, a přinese výhody návštěvníkům, ubytovaným v Malé Úpě na delší pobyty,“ připojuje další novinku.

Ve spolupráci s obcí budou pokračovat akce ve stylu Malá Úpa, velká zábava. Jízda rohaček, závody v historických kostýmech, koncerty, masopustní karneval, loutkové divadlo, pravidelné tvůrčí dílničky. To všechno bude patřit k zimě v Malé Úpě.