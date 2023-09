Bufetová jídelna Zvičinských uzenin ve Dvoře Králové nad Labem nabízí denně 6 až 8 jídel a 2 polévky. „Snažíme se, aby bylo z čeho vybírat, nicméně některá jídla jsou v nabídce každý týden neboť si to zákazníci žádají,“ popisuje Alexandra Königsmarková. K nejžádanějším jídlům patří v bufetu na dvorském náměstí španělský ptáček, roštěnky, halušky s uzeným a se zelím, milánské špagety, rajská omáčka, svíčková, plněná paprika či řízky - holandský, kuřecí i vepřový. „Takovým evergreenem je u nás španělský ptáček a roštěnka s rýží na sobotu, neděli, které zákazníci nakupují v pátek s sebou ve velkém, přestože nepatří mezi nejlacinější jídla,“ dodává. Nejoblíbenější jídla si bude možné koupit i na internetu, Zvičinské uzeniny a lahůdky je zařadí jako další položku do eshopu.

„Někde ceny denního menu předražují, já myslím, že se to dá zvládnout i s našimi cenami. Je to složité utáhnout, ale musíte makat, shánět, neležet na gauči. Lidi chodí, děláme i rozvoz,“ dodává Trdlikát.

Pod stovku se dá najíst i v Úpici. V Apríl baru stojí hlavní jídlo s přílohou 85 Kč v rámci denního menu, při němž je na výběr ze šesti pokrmů, ať jsou to Úpický řízek, smažený sýr s bramborem, krkovice na medu, pštrosí vejce nebo nudle s mákem. „V Úpici vaří všechny školy pro veřejnost, musíme proto držet ceny podle toho. Před covidem jsme měli meníčko za 70 Kč,“ říká majitel Apríl baru Libor Trdlikát.

„Možná to zní jako klišé, ale nízké ceny držíme kvůli zákazníkům. Raději prodáme 10 porcí za nižší cenu, než 5 porcí za cenu vyšší,“ vysvětluje Alexandra Königsmarková ze společnosti Zvičinské uzeniny a lahůdky z Dolní Brusnice, která provozuje bufet na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem. Ceny pokrmů se tam pohybují od 49 do 80 Kč bez přílohy. Za pakatel jsou i přílohy. Houskový knedlík tam stojí 12 korun, rýže 15 Kč, brambory vařené 20 Kč, bramborová kaše 21 Kč.

Udržet takto nízké ceny, kdy smažený sýr s bramborem vyjde na 79 Kč a svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem na 84 Kč, je pro provozovatele náročné. „Naposledy jsme zdražovali v dubnu 2022, od té doby ceny držíme. Ovšem nevím, jak dlouho. V současné době zdražuje astronomicky vepřové maso,“ upozorňuje Königsmarková.

Na nízké ceny vsadila také Anna Urbanová z Restaurace U Lubinů ve Dvoře Králové nad Labem. Oblíbená rajská omáčka s těstovinami tam stojí 108 Kč, moravský vrabec a maďarský guláš 110 Kč, smažený řízek, knedlík, zelí 118 Kč. „Sázíme na domácí kuchyni, aby lidem chutnala,“ zdůrazňuje Urbanová.

Školním obědům vládnou svíčková či řízek. Nové chutě si cestu hledají pomalu

V Trutnově patří mezi nejlevnější Restaurace Na Hřišti v Horním Starém Městě, kde lze pořídit denní menu s polévkou a hlavním jídlem od 119 Kč. Vyhledávaným místem je rovněž Jídelna Bela, kde mají menší porce jídla (100 gramů) za 120 Kč a větší porce (150 gramů) za 150 Kč. Nízké ceny drží také Sokolovna v Trutnově na nábřeží Václava Havla. Smažený vepřový řízek s bramborem (160 gramů) tam stojí 135 Kč.

„Snažíme se držet přijatelné ceny pro hosty v rámci možností a nešponovat je. Jsme tady pro lidi a jsme rádi, že do hospody chodí. Při sjíždění Vltavy jsme viděli, že se prodával hemenex se třemi vajíčky za 122 Kč. To už je síla, takhle to nechceme dělat,“ zdůrazňuje Tomáš Herrmann z Restaurace Sokolovna v Trutnově.

Velmi levně vyjde oběd také v Restauraci K Klub ve Velkých Svatoňovicích, kde stojí hlavní jídlo s přílohou v rámci denního menu 105 Kč. Pokud si dáte i polévku, zaplatíte celkem 130 Kč. „Ceny máme tři měsíce takové, protože jsme noví nájemci. Náročné je to hodně, musí se to dělat v rodině a to bez nároku na mzdu,“ tvrdí majitel Stanislav Zmítko. Jídelníček staví podle místních a stálých hostů. K nejvyhledávanějším jídlům patří bramborové knedlíky plněné uzeným masem, svíčková, dršťková polévka, moravský vrabec.

TIPY NA LEVNÉ OBĚDY

Bufet Zvičinské uzeniny a lahůdky Dvůr Králové nad Labem - od 49 do 80 Kč bez přílohy

Restaurace U Lubinů Dvůr Králové nad Labem - rajská omáčka 108 Kč, maďarský guláš 110 Kč

Apríl bar Úpice - denní menu za 85 Kč

Restaurace Na Hřišti Trutnov - denní menu včetně polévky od 119 Kč

Sokolovna Trutnov - vepřový řízek s bramborem 135 Kč

Jídelna Bela Trutnov - menší porce jídla 120 Kč, větší porce 150 Kč

Bufet Řezníkova zahrádka Libor Šrol Trutnov - vrabec, zelí, špalíčky, bílá klobása se salátem 120 Kč

K Klub Velké Svatoňovice - denní menu za 105 Kč