To se jí ve Školním polesí, kde se obor vyučuje, dokonale povedlo. „Do lesa jezdíme třikrát týdně. Baví mě klid a starat se o přírodu. Ve škole jsem spokojená, kluci mě přijali. Ze začátku jsem byla dost introvertní. To bylo těžší, ale postupně se situace zlepšila,“ popisuje.

Pro lesnickou školu v Trutnově se dívka ze Starkoče rozhodla proto, že ji hodně lákala práce se stroji a traktory v lese. „Neumím si představit, že bych dělala někde v továrně nebo na pokladně v supermarketu, kde je hodně lidí. Vždycky mě to táhlo do lesa.“

„Moc mě baví práce v přírodě, i když je zvláštní být jediná holka. Po třech letech jsme si ale na sebe s klukama zvykli. Do prváku přišly tři nové holky, tak úplně jediná už nebudu,“ říká. Česká lesnická akademie v Trutnově je v Česku a na Slovensku jedinou školou, která provádí výuku operátorů těžebně dopravních strojů.

Podle ředitele Lesárny Miloše Pochobradského mají studenti k dispozici deset simulátorů, z toho dva nejmodernější na světě. Trénují na nich práci s těžebními stroji ve virtuálním prostředí.

„Baví je to, studenti chodí na simulátory dobrovolně i po škole odpoledne a večer. Naučí se především manuálně ovládat stroje a pohybovat s mašinou, aby v lese nic nepoškodili. Na počítači tolik nevadí, když strom spadne na kabinu, v lese by to bylo fatální,“ říká Pochobradský.

Studenti mají k dispozici i trenažér harvestoru. „Je to odstrojený harvestor, takové srdce a mozek stroje s elektrickým a olejovým okruhem, na kterém se učí identifikovat závady,“ dodává ředitel.

Valentýna Smutná už zvládá i praxi v lese. „Jezdím s vyvážecím traktorem, nakládáme dřevo v lese a porostech. Jezdila jsem i v harvestoru, kácela jsem stromy. To mě dost bavilo.“

Jak reaguje, když přijdou komplikace nebo se setká s něčím, co nezná? „Nejtěžší je, když se rozsvítí na displeji ikona, kterou neznám. V praxi jsem zažila horkou chvilku, když jsem jela v hodně úzkém porostu. Bylo to tak tak, abych neodřela mašinu o stromy,“ prozrazuje.

Oboru „harvestoráka“ by se nejraději věnovala i po škole. „Chtěla bych se toho držet, hrozně mě láká práce s vyvážečkou dřeva. Neumím si představit, že bych dělala někde v továrně nebo na pokladně v supermarketu, kde je hodně lidí,“ přiznává.

Absolventi České lesnické akademie nachází uplatnění v dřevozpracujícím průmyslu jako operátoři harvestorů, řidiči vyvážecích traktorů, specialisti pro provoz lesních lanovek a ve funkcích středních technicko-hospodářských pracovníků v činnostech, které souvisejí s využíváním techniky a zajišťováním její provozní spolehlivosti. Uplatnění získají také jako výrobní mistři a technici ve výrobních organizacích, technici v dopravě, stavebních, servisních a obchodně ekonomických službách.

„Snažíme se produkovat studenty, kteří mají vztah k přírodě, nebudou ji poškozovat, a budou lesníci, ekologové a mechanizátoři. Nechceme člověka, kterému je jedno, že mu praskla v lese hadice a vyteče tam olej. To si nikdo nemůže v Evropě dovolit. Musí to být člověk, který s přírodou cítí,“ zdůrazňuje ředitel Lesárny Miloš Pochobradský.

„O naše studenty, kvalifikované operátory, je velký zájem od tuzemských i zahraničních firem, aktuálně například z Litvy. V Česku je 3-5 tisíc mašin, poptávka je velká. Dnes chtějí firmy chytré, jazykově vybavené lidi. Jedním z jejich důležitých požadavků je, aby absolventi uměli dříví kvalitně vybrat a zařadit. Když ho špatně uříznou, prodělají vlastníkovi lesa velké peníze,“ upozorňuje Pochobradský.

Lesárna nabízí pro mechanizátory čtyřletý maturitní obor, tříletý učební obor nebo jednoletou nástavbu na učební a maturitní obory. „Podařilo se nám zkompletovat výuku operátora těžebně dopravních strojů. Naši absolventi jsou díky tomu plně kvalifikovaní. Během posledních čtyř let jsme pořídili stroje v hodnotě zhruba 60 milionů korun, především sofistikované simulátory, které jsou světově špičkové, a také harvestory, trenažéry a další pomůcky,“ vypočítává. Záporem je, že škola potřebuje hodně peněz na udržení strojů v provozu. „Je to nejdražší obor v českém školství. Je to obrovsky nákladné, ale firmám i přírodě se vyplatí mít kvalifikovaného člověka,“ připomíná ředitel České lesnické akademie v Trutnově.