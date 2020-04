„V republice jsou zmrzlé z devadesáti procent meruňky, na Královéhradecku budou škody na třešních, broskvích. Mrazy byly poměrně silné, promrzlé jsou také poupata hrušní a dokonce i jablek. Co se týká vyčíslení škod, musíme počkat.“

Ludvík se obává, že může přijít další vlna mrazů, takže sčítat ztráty budou pěstitelé až po odkvětu ovocných dřevin. „Otázkou je, jestli budou lítat včely, problémů je celá řada,“ nastiňuje šéf ovocnářů další možné komplikace.

Dvě noci mezi stromy

Meruňky pěstuje na čtyřech hektarech holovouský šlechtitelský výzkumný ústav. „Poškození u otevřených květů je velké, ale protože máme řadu odrůd a některé ještě nevykvetly, tak tam by nemělo být tak rozsáhlé. Celkově tak třicetiprocentní, a to jsme ještě zapalovali v sadech svíce,“ upozorňuje inženýr Lubor Zelený. Aby ochránili budoucí úrodu, rozmístili tu na dvou hektarech sadů desetilitrové plechovky s voskem, které většinou hoří sedm až deset hodin. Aby se zvedla teplota alespoň o dva stupně, znamená to zapálit dvě stě svící na hektar. Nejvíce mrzne kolem půlnoci a k ránu mráz graduje, nejnižší teplota je před východem slunce. V noci z úterý na středu zaznamenali v Holovousích ve dvou metrech nad zemí mínus šest stupňů. „Meruňky jsme proto zachraňovali i ve fázi poupěte. Mráz byl více než osm hodin, což je hodně,“ pokračuje šlechtitel, který strávil dvě náročné noci v terénu mezi stromy.

Mrazy odnesly také napučené třešně

„Pro pěknou násadu plodů stačí, aby bylo pět až deset procent květů opylených. Ale je začátek dubna a uvidíme, jak to bude do zmrzlých mužů, mrazy mohou přijít klidně dvakrát, třikrát,“ upozorňuje Lubor Zelený. Na prognózy je i tady brzo. Na otevřený květ stačí mínus jeden stupeň a je sklizeno. Podle výzkumníků je ale na stromech pořád dobrá násada, aby provedli šlechtění.

Vegetace je kvůli mírné zimě napřed, a tak jsou značně napučené i třešně. „Prostředek budoucích květů je kávově hnědý, a to už je špatné. Třešně jsou u nás poškozeny tak z osmdesáti procent. To jsme nečekali,“ hlásí ovocnář další ztráty.

Soukromý pěstitel Petr Kareš pěstuje na Ostroměřsku meruňky a také třešně. „Mrazy byly, meruňky byly napolo rozkvetlé. Ztráty uvidíme, až to všechno rozkvete. Zatím netuším,“ přiznává.