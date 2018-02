Téma Deníku: Horami zahýbalo vysídlení Sudet

Trutnovsko - Jakými změnami prošel vývoj počtu obyvatel na Trutnovsku za posledních 150 let? Monitorovali jsme situaci v rámci celostátního tématu.

Poválečný odsun německých obyvatel v oblasti tehdejších Sudet nejvýznamněji zahýbal s počtem obyvatelstva na území Trutnovska.

Některé obce dokonce potkal úplný zánik, příkladem jsou Sklenářovice, Debrné, Bezděkov, Lhota. „V řadě obcí na Trutnovsku žilo před válkou osmdesát, devadesát a někdy až sto procent Němců,“ upozorňuje historik Muzea Podkrkonoší v Trutnově Ondřej Vašata. „Ti byli odsunuti a obce se velmi vylidnily. Nebyli to specialisté, které by Československo potřebovalo,“ doplnil. Odsun citelně zasáhl také okresní Trutnov, který měl na počátku 20. století dokonce více obyvatel než Pardubice. V roce 1900 v něm žilo 27 561 lidí. Dnešní číslo zůstává podobné, 30 680, zatímco Pardubice se dostaly na 90 tisíc. Dvůr Králové si udržuje v průběhu posledních sta let počet obyvatel na 16 tisících, Vrchlabí poskočilo v 80. letech na 12 tisíc.

