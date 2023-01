"Vyšetřovatelé identifikovali při ohledání požářiště kriminalistické ohnisko v motorové části traktoru, který byl zaparkovaný v přípravně krmné směsi pro dobytek. Odtud se požár rychle šířil i do prostoru samotných stájí. Jednalo se konkrétně o technickou závadu na elektroinstalaci traktoru. Na objasnění příčiny se podíleli vyšetřovatelé HZS Královéhradeckého kraje, experti z Institutu ochrany obyvatelstva z Lázní Bohdanče a Policie ČR," oznámila mluvčí krajských hasičů Martina Götzová.

Desítky hasičů z deseti jednotek k požáru vyjely ve čtvrtek před 19.00. "Už při příjezdu hasičů na místo byl požár v pokročilé fázi, plameny se rozšířily prakticky na celou budovu," řekla mluvčí. Jalovice již ležely na zemi zřejmě udušené kouřem. Deseti zvířatům se podařilo ze stáje utéct ven. Hasiči jim pak za pomoci místních postavili provizorní ohradu.

Velká osobní tragédie, říká hospodář o požáru kravína ve Zlaté Olešnici

„Jsem soukromý zemědělec, 31 let dělám se zvířaty. Je to velká osobní tragédie, to si ani neumíte představit,“ řekl Deníku v pátek odpoledne zdrcený majitel trutnovské společnosti Farmers Lubomír Burkoň.

„Hasičům patří obrovská poklona. V pátek dopoledne jsme tu měli vyšetřovatele, už víme, že se nejednalo o cizí zavinění a požár nejspíš způsobila technická závada. Jsem jen rád, že to neodnesli žádní lidé,“ dodal v pátek Lubomír Burkoň.

Při velkém požáru kravína ve Zlaté Olešnici u Trutnova uhynulo 150 jalovic

Páteční vyšetřování také potvrdilo předběžný odhad materiální škody, která se vyšplhala k 10 milionům korun. „Číslo zahrnuje škodu na uhynulém dobytku, budově i traktoru pro navážení krmiva, který byl uvnitř,“ uvedla mluvčí hasičů Martina Götzová v pátek. Majitele farmy nyní čeká zařizování likvidace a dalších záležitostí spojených s následky tragédie.