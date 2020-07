Pracovníci umělecké slévárny HVH v Horní Kalné na Trutnovsku začali v těchto dnech s odléváním dvou bronzových krytolebců. Dokončují dvoumetrového samce a chystají se na odlévání stejně velké samice.

Pro slévárnu je to vůbec poprvé, co odlévají prehistorické tvory. Toto dílo doplní vážka v nadživotní velikosti. Celé toto sousoší najde své místo na novém autobusovém terminálu v Nové Pace, kam ho radnice v polovině října postaví do místa vodního prvku.