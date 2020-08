Takřka žádná automobilová doprava na Bertholdově náměstí, více prostoru pro chodce, nová hasičská zbrojnice s vysokou věží pro sušení požárních hadic, vybudování náplavky a promenády kolem řeky Úpy. Tak vypadá návrh studie v podání studia Archum Architekti, která má výrazně změnit podobu centra Horního Maršova. „Vůči veřejnému prostoru máme velký dluh, kterým je centrum obce. Náměstí chceme zklidnit, aby tam byl dominantní prostor pro lidi,“ říká starosta Horního Maršova Pavel Mrázek. Za jeden z prvních konkrétních projektů považuje starosta vybudování nové hasičské zbrojnice. Hasiči v Horním Maršově, kteří jsou pověstní množstvím zásahů v Krkonoších, by tak dostali nové zázemí. „Ano, uvažujeme o tom. Původní hasičárna by se zbourala a postavila nová,“ potvrzuje Mrázek.

Územní studii zpracovalo studio Archum Architekti, které se například podílelo na vybudování nábřeží Marie Kubátové s náplavkou ve Vrchlabí. „Naše studie je návrhem, ke kterému se bude vyjadřovat veřejnost. Úpravy následně dopracujeme do finální verze a budeme konzultovat s příslušnými orgány. Záměrem je kultivovaně upravit náměstí a prostor kolem něho tak, aby sloužilo především pro místní obyvatele,“ objasňuje Šimon Vojtík, jednatel společnosti Archum Architekti.

„Základním rysem je propojit oba břehy Úpy, zakázat vjezd aut kromě zásobování a obsluhy, vytvořit z náměstí pěkné, pobytové místo s kamennou dlažbou a stromy a upravit prostor kolem kašny. Dalším výrazným prvkem je umožnit přístup k nábřeží. Tento prostor má velký potenciál, ve studii jsme navrhli vytvořit pěší korzo - promenádu, a také lávku, která oba břehy spojí. Navrhujeme rovněž krátkou náplavku, aby lidé měli možnost jít až k řece,“ přibližuje podrobnosti Vojtík.

Nové místo má získat objekt Technických služeb, který se má v budoucnu přesunout k nové hasičské zbrojnici. Studie navrhuje rovněž výstavbu úplně nové budovy občanské vybavenosti. Starostovi Horního Maršova je však jasné, že vše nebude možné realizovat.

„Je to na dlouho, počítáme s tím, že vše bude probíhat po etapách. Konkrétními úkoly budou rekonstrukce náměstí s novým dlážděním, a nová hasičská zbrojnice. U projektu náměstí počítáme, že větší část financí budeme hradit z našich zdrojů. Ostatní není v silách obce udělat bez dotací. Budeme doufat, že se ekonomika vzpamatuje. Studie je přípravou na další programové období Evropské unie, kde bychom chtěli čerpat peníze,“ upřesňuje Pavel Mrázek. Úpravy v prostoru kolem náměstí by měly vyjít zhruba na 10 milionů korun.

Územní studie zároveň řeší vliv města na zástavbu objektů v obecním či osobním majetku na okolních parcelách, například jejich maximální výšku, typy střech nebo objem zástavby. „Vznikne územně-plánovací dokument, který bude závazný pro stavební činnost. Sledujeme tím budoucí podobu zástavby náměstí. Také u nás se totiž začíná projevovat zájem developerů o apartmánové byty i individuální snahy rekreantů změnit objekty vedle pošty. Proto potřebujeme jasně definovat závazné podmínky pro stavební činnost,“ vysvětluje starosta Horního Maršova Pavel Mrázek.

Bez změny se nadále vyvíjí situace s vyhořelým zámkem v Horním Maršově. Jeho majitel byl v květnu odsouzen na dvanáct let a šest měsíců vězení za organizování žhářského útoku na zámek v Horním Maršově a autobazar v Rozkoši u Humpolce. Obec sice dostala nabídku na odkoupení zámku, ale to by pro ni bylo příliš velké finanční sousto. Momentálně netuší, jaké kroky chce rodina majitele podnikat kvůli poničené historické budově z roku 1792. „Ohledně zámku je naprosté ticho po pěšině. Možná budeme chytřejší v září, kdy má proběhnout další kolo jednání s rodinou majitele. Uvidíme, jestli se tam něco pohnulo,“ odpověděl na dotaz na současnou situaci s maršovským zámkem starosta Pavel Mrázek.