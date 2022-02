"Naše hlavní úsilí by mělo směřovat k odvrácení trendu úbytku obyvatel," vysvětlil záměr Horního Maršova starosta Pavel Mrázek. V obci také vyroste pět nových apartmánových domů, které vzniknou přestavbou současných objektů na hlavní třídě nebo Lysečinách. Domy pro obecní byty by měly najít místo na ploše za radnicí. Další obecní byty chce Horní Maršov postavit v budově bývalého soudu na náměstí. Tu chce obec modernizovat. Už letos tam vyroste zubní ordinace.

"To je aktuální záležitost. Rádi bychom nastartovali postupnou přeměnu budovy soudu na obecní dům. Nyní tam jsou byty, podle dřívějších norem druhé kategorie. Letos tam upravíme prostor pro ordinaci zubního lékaře, který by tam měl působit od léta. Další část bychom chtěli využít na nájemní bydlení," uvedl starosta.

Studie na úpravu prostoru na náměstí a jeho okolí obsahuje například vybudování parkovacích míst, náplavky a promenády kolem řeky Úpy. "Chtěli bychom mít z náměstí reprezentativnější část. Největší debata bude o tom, jestli nechat nebo nenechat průjezdný Modrý most. Máme zadáno zpracování obou variant. Podle jedné z nich by byl most otevřený jen pro chodce a složky integrovaného záchranného systému," nastínil Pavel Mrázek. Obec si nechala zpracovat od architektů urbanistickou koncepci, nyní zadala studii ke zpracování projektové dokumentace.

Naopak výstavba nové hasičské zbrojnice s vysokou věží pro sušení požárních hadic, o které obec uvažovala, nebude reálná. "Bohužel není šance čerpat na stavbu hasičárny dotace. Budeme spíš projektovat rekonstrukci současné hasičské zbrojnice," konstatoval starosta.

Smířený s tím je i velitel místních hasičů Tadeáš Hlinka. "Nová hasičárna, to by byl sen, ale jsme realisté a v současné době to bohužel není reálné. Při dnešních cenách by to znamenalo částku okolo 40-50 milionů. Proto se snažíme s vedením obce připravit projekt na vybudování nové garáže a přestavbu současné hasičárny," řekl Hlinka.

"Naše hasičárna se budovala v roce 1956 a poté se přistavěla v akci Z v roce 1973. Je to znát. Nějaké úpravy na objektu jsme si v minulosti dělali, ale hasičárna neodpovídá současné době. Není se kde pořádně školit, protože nemáme například kam umístit projektor. Po výjezdech musíme techniku a vybavení, například dýchací techniku, mýt na asfaltu před hasičskou zbrojnicí. Takže podmínky na tuto činnost nejsou ideální. Na druhou stranu jsme rádi, že zbrojnici máme v centru obce a díky tomu stíháme včas vyjíždět," dodal Tadeáš Hlinka.

Horní Maršov bude letos, s přesahem do roku 2023, investovat zhruba 8 milionů do komunikací, například cesty na Lysečiny, a úpravu prostoru u základní školy, kde má vzniknout venkovní učebna.

OTÁZKA PRO STAROSTU HORNÍHO MARŠOVA PAVLA MRÁZKA:

Jaká je situace se zámkem čtyři roky po požáru?

"Z prodeje, který byl v létě na stole, zřejmě sešlo. Měli jsme informaci, že je podepsaná rezervační smlouva a shání se financování. Jednali s námi zástupci potenciálního investora a jeho architekti, bavili jsme se o možnostech využití. Vypadalo to, že by bylo možné najít společnou řeč. V tuto chvíli je pro nás situace absolutně nečitelná. Měli jsme mít v lednu kontrolní den, ale ten se nekonal kvůli neúčasti zástupce majitele, přesunutý byl na konec února. Bohužel to vypadá, že nepokračují údržbářské práce, což není dobře. Je tam fóliový bazén, který je potřeba čistit, do jednoho z pater zámku protekla voda. Pro obec je to druhý nejhorší scénář. Ten nejhorší by nastal, pokud by se zámek začal bortit úplně. Před rokem jsme sice dostali od rodiny majitele nabídku na odkup za 12,5 milionu korun, ale obec není schopná sama zámek koupit, obzvlášť, když nemá střechu. Byl by to spíše mezistupeň k tomu najít investora. S poradenskou firmou jsme jednali o případných investorech, ti by viděli jako využití vyloženě apartmánové byty. Jsme si vědomi, že bez nějaké formy ubytování by provoz zámku financovat nešel, ale bránili bychom se tomu, aby byl ze zámku uzavřený areál, chtěli bychom ponechat minimálně veřejně přístupný park."

