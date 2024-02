Provoz horního úseku kabinové lanovky na Sněžku by mohl být obnovený o víkendu. Termín je ale bez záruky, sdělil vedoucí provozu společnosti Lanová dráha Sněžka Jiří Špetla. Ve čtvrtek 22. února by měl dorazit náhradní motor, který technici v současnosti testují. Lanovka má dva úseky. Dolní z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu, horní úsek z Růžové hory na vrchol Sněžky nejede kvůli poruše motoru. Lanovka patří městu Pec pod Sněžkou.

Lanová dráha Sněžka. Ilustrační snímek. | Foto: Miloš Šálek

„Pokud půjde vše podle plánu, o víkendu spustíme provoz druhého úseku. Zatím je to ale bez záruky, vstupuje do toho řada proměnných. Například motor musíme dopravit do poháněcí stanice na Růžové hoře, což může být problém kvůli nesjízdnému terénu. Bude potřeba také motor seřídit, aby byl ve shodě se zařízením lanové dráhy. Věřím, že do konce února bychom ale měli druhý úsek zprovoznit," řekl ČTK Jiří Špetla.

Každý ze dvou úseků lanovky má svůj motor, oba motory za normální situace fungují ve stanici na Růžové hoře. Motor dolního úseku se porouchal v pondělí 29. ledna. Technici vzhledem k tomu, že je dolní úsek častěji v provozu, na něj přemístili funkční motor z horního úseku lanovky. V úterý 30. ledna po výměně motorů se dolní úsek opět rozjel.

Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h. Horní úsek v zimě bývá často zastaven kvůli silnému větru. Aktuální informace o provozu jsou na webu lanové dráhy.

„Stávající motor je v opravě, dodací lhůta je čtyři měsíce. Opravený motor poté vrátíme na své místo a náhradní si necháme v rezervě," popsal Špelta.

Loni v prosinci byla návštěvnost lanovky 7603 lidí a letos v lednu 10.843, zatímco v prosinci 2022 byla 9053 a v lednu 2023 využilo lanovku 14.787 cestujících.

Návštěvnost lanovky v prosinci a v lednu v současné zimní sezoně v meziročním srovnání klesla o 22,6 procenta na 18.446 cestujících z loňských 23.840 lidí. Důvodem je podle zástupců lanové dráhy nepříznivý průběh letošní zimy a také o týden delší pravidelná odstávka lanovky v prosinci 2023, než byla v roce 2022.

„V lednu 2024 bylo meziročně méně návštěvníků také vlivem deštivého a větrného počasí. V únoru 2024 je i přes nepřízeň počasí návštěvnost standardní, možná i díky tomu, že jarní prázdniny jsou v plném proudu a lyžovat v dešti se nikomu moc nechce, využívají tak raději služeb naší lanovky," konstatoval Jiří Špetla.