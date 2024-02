Horní úsek lanovky na Sněžku by mohl obnovit provoz do konce února

ČTK Redakce

Horní úsek lanovky na Sněžku by mohl být znovu zprovozněn do konce února. Uvedl to vedoucí provozu Jiří Špetla. Úsek z Růžové hory na Sněžku je mimo provoz kvůli poruše na jednom ze dvou motorů. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu funguje. Česká poštovna na Sněžce by se mohla při dlouhodobém výpadku lanovky dostat do problémů.

Lanová dráha Sněžka nejezdí v horním úseku kvůli poruše motoru. | Foto: Miloš Šálek