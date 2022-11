Cestu pojmenovali The last flight of the Falcon jako vzpomínku na kolegu horského vůdce a kamaráda Andrzeje Sokolowského, který letos tragicky zahynul v Tatrách. Pokořit himálajskou velehoru se podařilo jako prvním na světě sestavě ve složení Zdeněk Hák, Radoslav Groh, Jaroslav Bánský a Petr Kejklíček.

„Na naší planetě již není mnoho panenských vrcholů, možnost vystoupit na ještě nezlezenou horu pro nás tedy byla obrovská výzva,“ říká po návratu z Nepálu jeden z účastníků expedice Radoslav Groh z Vrchlabí, který má z dřívější doby na kontě výstup na obávanou osmitisícovku Nanga Parbat nebo loňský dramatický prvovýstup s Markem Holečkem na himálajskou sedmitisícovku Baruntse.

Horolezec Groh: V Himálaji jsem se strašně těšil, až se proběhnu po Krkonoších

Prvotní myšlenka vystoupit na Chumbu vznikla během loňské expedice, kterou podnikli Zdeněk Hák (horský vůdce, dvojnásobný držitel Zlatého cepínu - nejvyššího ocenění ve světě za alpinismus) a Jaroslav Bánský (člen Horské služby Krkonoše, oceněný Českým horolezeckým svazem za výstup roku 2021) na nedaleký Kangchung Shar (6 063 metrů). Oba krkonošští horolezci se dostali na dohled hory Chumbu a začali spřádat plány k vlastnímu výstupu. Ten se uskutečnil letos v říjnu. Na velmi strmý vrchol vystoupali v sobotu 29. října.

Radoslav Groh: Měl jsem pocit, že hora je na nás naštvaná a chce se nás zbavit

„Chumbu je čarokrásná hora, pyšně kralující svému údolí. Námi zvolená výstupová trasa navíc vedla přes jednu z nejstrmějších a nejpřímějších tečen mezi vrcholem hory a její základnou,“ popisuje Groh. Čeští horolezci museli během výstupu překonávat úseky strmého ledu a zejména se probít přes pasáže vertikálně navrstveného sněhu.

Čtveřice krkonošských horolezců zdolala jako první na světě horu Chumbu (6 853 metrů nad mořem) v nepálské části Himálaje.Zdroj: Jaroslav Bánský

„Takový průstup je vysoce fyzicky náročný a zároveň nebezpečný vzhledem k absenci relevantního jištění,“ dodává horolezec z Vrchlabí, horský vůdce a člen Horské služby Krkonoše.

Pád laviny: Skialpinisté neudělali fatální chybu, tvrdí mistr republiky Groh

„Počasí našemu snažení vcelku přálo, během celého výstupu svítilo slunce a také vítr se během vrcholového dne utišil. Avšak podzimní sezona je v Himálaji charakteristická mrazivým počasím, což mělo za následek několik omrzlin. Před vlastním nástupem do stěny došlo v oblasti k výrazným sněhovým spadům, což rovněž komplikovalo postup naší expedice,“ líčí Radoslav Groh.

Evakuace vrtulníkem

Výprava se neobešla bez komplikací. Expedice musela už během postupu do základního tábora čelit celé řadě problémů vyplývajících z komplikované logistiky i zdravotních nepříjemností. „Největší komplikací bylo onemocnění Juraje Koreně, kterého nakonec musel ze základního tábora evakuovat vrtulník,“ poukazuje rodák ze Dvora Králové nad Labem na nepříjemnost, která se přihodila slovenskému horolezeckému kolegovi.

Radoslav Groh, oceněný Českým horolezeckým svazem v letech 2019 a 2021 za výstup roku, už zažil několik výprav do Himálaje i jiných světových velehor. „Každá výprava je originál, a to je právě krásné. Na Chumbu bylo jedinečné, že jsem do Nepálu odjel s partou skvělých přátel a podařil se nám fenomenální prvovýstup na nádhernou horu, na které jsme navíc stáli coby první lidé na světě,“ těší ho.

Groh zvládl prvovýstup na počest expedice v Peru přes smršť padajících kamenů

Horolezec z Vrchlabí, který je zároveň mnohonásobným mistrem Česka ve skialpinismu, by rád do konce roku vycestoval do Alp. „Chci si tam hlavně zatrénovat na skialpech a zároveň se pokusit vylézt nějakou pěknou stěnu. Plány pro příští rok jsou zatím ve hvězdách,“ nemá jasno, jakou výpravu podnikne v roce 2023.

RADOSLAV GROH

Na konci roku 2016 absolvoval s Jindřichem Hudečkem první český zimní výstup na patagonský vrchol Fitz Roy. V červenci 2018 byl členem expedice, která stanula na obávané osmitisícovce Nanga Parbat v pohoří Karákóram. O rok později s nejlepším českým horolezcem Markem Holečkem uskutečnil prvovýstup na peruánskou horu Huandoy na počest výročí 50 let od tragédie československé expedice Peru 1970. V květnu 2021 si se stejným parťákem připsal další prvovýstup, tentokrát na himalájskou sedmitisícovku Baruntse.

Vrchlabák Groh si splnil klukovský sen. Zdolal osmitisícovku Nanga Parbat