Rodina ztracené houbařky nejprve kontaktovala Horskou službu v Peci pod Sněžkou. „Podle informací od rodiny se paní ztratila v místě zvaném Cestník kolem půl šesté. Jde o hustý lesní porost, místy značně neprostupný. Nejdřív po ženě pátrali její příbuzní, pak do akce vyrazili policisté a nakonec se do terénu vypravilo i šest našich záchranářů,“ popsal okolnosti pátrání Pavel Jirsa, náčelník Horské služby Krkonoše.

Členové Horské služby zahájili společně s Policií ČR pátrání v místech, kde byla žena naposledy spatřena. „Pátrání se kromě terénních záchranářů zúčastnil i jeden z našich psovodů, povolali jsme ale i další dva. Ztracenou houbařku jsme hledali také na cestách a lesních svážnicích. Na jedné z nich pak paní nalezl kolem 22:45 jeden z rodinných příslušníků v terénním automobilu,“ líčil průběh akce Pavel Jirsa.

Horští záchranáři transportovali nalezenou houbařku k posádce sanitního vozu záchranné služby. Ta ženu vyšetřila, zjistila zdravotní stav a předala ji do rodinného ošetřování. „Jménem Horské služby děkuji všem zúčastněným, zejména příslušníkům Police ČR a příbuzným ztracené paní. Upozorňuji všechny houbaře, ať místní, či návštěvníky hor, že by měli mít u sebe vždy mobilní telefon a neměli by se osamoceně vydávat do složitého terénu,“ apeloval náčelník Jirsa. Ztracená houbařka mobilní telefon s sebou neměla.