Horští pastevci přesouvali před zimou ovce do údolí, stádo běhalo po silnici

/FOTOGALERIE/ Horští pastevci začínají z krkonošských luk nahánět ovce a další zvířata dolů do údolí. Stihnout to musí, než dorazí zima. Pomáhají jim přitom zkušení pastevečtí psi. Toto stohlavé stádo ovcí přemisťovali jeho chovatelé z lokality ve Špindlerově Mlýně do Dolního Dvora, ovce se pohybovaly i po silnici.

Horští pastevci přesouvají před zimou stádo ovcí z krkonošských luk do údolí. | Foto: Vojtěch Kohout

Správa Krkonošského národního parku horské hospodáře podporuje finančně a jejich počty se zvyšují. Letos se na krkonošských pastvinách pohybovalo přes 19 stovek ovcí, 270 krav a také koní či jiných zvířat. FOTO: Voda zatopila Lysečinskou boudu, ve Špindlu spadly stromy na školu a ovce Přečíst článek › Vojtěch Kohout

Autor: Redakce