Loňský úspěch muzikálu Noc na Karlštejně, jehož tři reprízy byly kompletně vyprodané, navnadily producenty k dalším představením. Kalendář akcí v Kuksu se tak zaplnil řadou kulturních akcí, o dalších se ještě jedná. "Loni jsme si s představením Noc na Karlštejně vyzkoušeli, že nádvoří v Kuksu je vhodným prostředím pro takové akce. Ohlas byl velmi pozitivní. Už od konce loňského roku proto řešíme poptávku po pronájmu," říká kastelán Hospitálu Kuks Libor Švec.

Zájem je velký. "Některé kulturní akce jsou již potvrzené a vstupenky šly do prodeje, u některých dalších jsou v jednání. Zdá se, že kultura se stěhuje na venkovní místa. Zájem zájem pražských divadel a produkčních společností je pro letošní rok opravdu nebývalý. Jsme za to rádi a rádi bychom v tom pokračovali," dodává Švec.

Pro historickou památku, kterou spravuje Národní památkový ústav, znamená zisk z pronájmu kulturních akcí vítaný zdroj financí. O to víc v době, kdy ji naskakují ztráty ze vstupného a organizovaných zájezdů a vzdělávacích akcí. "Přináší nám to pozitivní finanční efekt. Příjem z těchto akcí hraje velkou roli v rozpočtu," potvrzuje kastelán.

Barokní areál a jeho vyhlášená bylinková zahrada jsou sice v současné době otevřené a volně přístupné každý den až do setmění, prohlídky expozic hospitálu se ale ještě nekonají. Nebylo by možné splnit povolená opatření. "Nás se otevření památek od 3. května netýká, protože všechny organizované prohlídky probíhají uvnitř," vysvětluje kastelán. Lidé přesto do Kuksu jezdí, především o víkendech, kdy se prochází venkovním areálem a zahradami.

"Pracujeme hlavně na bylinkové zahradě, kde potřebujeme obnovit záhony. S tím dost kvaltujeme. Máme 144 záhonků dlouhých 6,5 metru," popisuje Libor Švec, čemu se teď pracovníci hodně věnují.

Kastelán doufá, že hospitál dožene ztráty příjmů ze vstupného během prázdnin, kdy do Kuksu jezdí nejvíc lidí. "Červenec a srpen byly loni z hlediska návštěvnosti i příjmů ze suvenýrů silnější než v předchozích letech. Bylo patrné, že lidé místo na dovolenou do Řecka jezdí po Čechách. Snad to tak bude i letos," doufá.

Největší ztráty počítá Hospitál Kuks ze zrušených organizovaných akcí. "Úplně se zastavil organizovaný turistický ruch, zájezdy seniorů a dětí se nekonají. Nenahraditelné jsou pro nás ztráty za organizování vzdělávacích akcí s ubytováním, na které máme permanentní rezervace. Musíme je ale škrtat. To je velký výpadek, který znamená vysoké ztráty příjmů," přibližuje situaci kastelán Libor Švec.

V loňském roce přišlo na prohlídky hospitálu 56 tisíc lidí, o dvacet tisíc méně než v roce 2019. Návštěvnost celého barokního areálu ovšem zůstala podobně vysoká. Počítadlo na mostě v Kuksu zaznamenalo v roce 2020 více než 230 tisíc lidí.