Budova kina v Hostinném je mimo provoz od povodní v roce 2013. Od té doby je zavřená a chátrá. Město nechce nechat objekt ležet ladem, plánuje z něj vybudovat kulturní centrum. „V současné době byla dokončena studie rekonstrukce, která zahrnuje sál pro zhruba 150 diváků se sestupným hledištěm. Využitelnost bude pro koncerty, divadla, přednášky, promítání kina a další kulturní a společenské akce. Využívat ho budou naše školy, umělecká škola i dům dětí a mládeže,“ řekla starostka Hostinného Dagmar Sahánková.

Trutnov pokračuje s opravou kina za 115 milionů, Hostinné chce kulturní centrum

Podle ní budou projekční práce dokončeny v příštím roce. „S rekonstrukcí se začne podle možností města. Finanční odhad opravy kina v této fázi projektu vzhledem k proměnlivé situaci na trhu se stavebními materiály nemáme,“ doplnila starostka.

Budovu kina odstřihla z provozu ničivá povodeň v roce 2013. „Do té doby tam probíhala divadelní představení, koncerty, děti z mateřské školy chodily na promítání dětských filmů,“ připomněla Kateřina Kusá, pracovnice infocentra v Hostinném, která měla program v kině na starosti. „Na září a říjen jsme měli objednaná divadelní představení, ale po povodni jsme je museli rušit. Do divadel jsme posílali i fotografie, kde bylo vidět, jak povodeň kino zaplavila, abychom zdokumentovali, proč představení rušíme,“ přiblížila Kusá tehdejší situaci.

Hostinné vzkřísí kino poničené povodní. Podívejte se, jak vypadá uvnitř

Plánují výstavbu nových bytů

Projekt vzkříšení bývalého kina patří mezi hlavní body nového volebního období radnice v Hostinném. „Vedle rekonstrukce kina se chceme zaměřit na dokončení revitalizace sídliště, zajištění podmínek pro rekonstrukci Labského mlýna za účelem výstavby nových bytů, snižování energetické náročnosti městských bytů a městských budov a využívání obnovitelných zdrojů energie. Chceme také rekonstruovat městské byty a budovat nové byty ve stávajících městských budovách,“ popsala záměry radnice starostka.

Hostinné bude hledat vhodného partnera pro výstavbu domova pro seniory ve Sluneční ulici. Současný partner totiž chce od projektu odstoupit. Město bude pokračovat v prodeji pozemků pro výstavbu rodinných domů. „V lokalitě Dobrá mysl chceme dokončit infrastrukturu pro všech 31 stavebních pozemků. V současnosti je tam prodáno 14 stavebních parcel z nabízených 19. V budoucnu připravíme k prodeji dalších 11. Větší zájem je o pozemky s možností výstavby domů typu bungalov,“ upřesnila Sahánková.

Stavba domova pro seniory v Hostinném se zadrhla, investor řeší komplikace

Nové cyklostezky

Hostinné chce rovněž pokračovat v budování cyklostezek směr Vrchlabí a Dvůr Králové nad Labem. Ve spolupráci s Královéhradeckým krajem plánuje rekonstrukci ulic Horská a Husitská, která se bude týkat chodníků, přechodů, veřejného osvětlení, přilehlé zeleně. Další podstatný bod znamená pro vedení města zachování a rozšíření lékařské péče v Hostinném.

„Celých osm let jsme se se Sdružením pro lepší Hostinné, za které jsem byla do funkce starostky zvolena, snažili pracovat s plným nasazením a cílem efektivně rozvíjet a spravovat všechny oblasti, investiční i neinvestiční, které samosprávě přísluší. Devět získaných mandátů je pro nás potvrzením, že směr, kterým jsme se v Hostinném vydali, je správný a je to pro nás zároveň závazkem na další čtyři roky. Budeme se snažit dokončit rozpracované projekty a připravovat projekty nové,“ konstatovala Sahánková.

Místo limonád družstevní byty. V Hostinném se bude stavět, na kino dojde později