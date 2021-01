Zdroj: DeníkMěsto díky tomu najde smysluplné využití pro jednu ze tří největších budov ve městě, které zůstávaly dlouhou dobu prázdné. Rovněž u dvou dalších se hnuly ledy. Areál bývalé slévárny TOS dává do pořádku stavební firma Flamberg, která ho v roce 2018 odkoupila za milion korun. V Labském mlýně město získalo nájemce kotelny, který tam plánuje vybudovat unikátní industriální galerii.

Investorem domova pro seniory v Hostinném je společnost Nathaniel Hold, která patří do holdingu firmy AHC, provozující například Bílkovo sanatorium v Trutnově a další léčebny dlouhodobě nemocných a domovy pro seniory v republice. Město s ní uzavřelo koncesní smlouvu. To znamená, že radnice sice zaplatí 20 milionů z celkových 66 na výstavbu a bude přispívat na provoz, ale budova a pozemek zůstanou v jejím majetku, investor bude platit městu nájem.

Město má také garantových 20 lůžek pro obyvatele. Cena za pobyt seniora bude zastropovaná podle vyhlášky. "Podle smlouvy, uzavřené s městem, můžou požadovat pouze platby, které určuje vyhláška o poskytování sociálních služeb (380 Kč za den)," zdůraznila starostka Hostinného Dagmar Sahánková.

"Poté, co kraj přesunul speciální školu do prostor střední školy na jiné místo ve městě, jsme hledali pro budovu využití. Objevili se tři zájemci, všichni měli ideu vybudovat domov pro seniory. Nechtěli jsme se budovy zbavovat, proto jsme vypsali koncesní řízení, do kterého se přihlásila jediná firma. Byl to složitý, dvouletý proces, který schválilo ministerstvo financí," přiblížila okolnosti dohody starostka.

Nevyužitá budova najde po letech smysluplné využití. "Máme pečovatelský dům, ale domov pro seniory ne. A je to aktivita, která nenaruší život v lokalitě ve vilové čtvrti. Leží na krásném místě, s velkou zahradou, terasou, v klidné části města," dodala.

Velkou proměnou prochází areál bývalé slévárny TOS. Za milion korun ho od města odkoupila v roce 2018 stavební společnost Flamberg, která pracuje na revitalizaci zanedbaného a špinavého prostředí se zchátralými průmyslovými budovami v blízkosti vlakového nádraží.

Naději na lepší budoucnost zatím marně vyhlíží Labský mlýn. Město si objednalo návrh konzervace budovy, aby nedocházelo k její další degradaci. "Budeme hledat využití," uvedla Dagmar Sahánková. Radnici se nicméně podařilo pronajmout budovu kotelny. Galerista Jiří Kučera z Prahy přišel s myšlenkou proměnit ji na eventové centrum a nestandardní galerii pro umělecké artefakty.