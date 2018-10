Hostinné opět povede Dagmar Sahánková

Manipulační dělníci ve výrobě Dělník/ dělnice na provoze plastů. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 23000 kč, mzda max. 29000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Náplň práce:, , -Manipulační práce u lisu, -Dodržování kvality, -Manipulace s materiálem, -Kontrola výrobků, , Požadujeme:, , -Výuční list, -Zručnost, zodpovědnost, spolehlivost, časové flexibilita, -Ochotu pracovat v dvousměnném nepřetržitém provozu(12hodin/směna), , Nabízíme:, , -Motivující finanční ohodnocení, příspěvek ze mimořádné směny, noční směny, -Zázemí české stabilní výrobní společnosti., -Příjemné pracovní prostředí., , -Firemní akce pro zaměstnance – vánoční večírek, firemní oslavy, dny pro zaměstnance., , Benefity: 5 týdnů dovolené, více volna v době překážek na straně zaměstnance, příspěvek na stravování, závodní jídelna v prostorách společnosti, příspěvek na penzijní pojištění, Flexi pass, očkování proti chřipce, slevy na výrobky,… , , Možnost odborného růstu a osobního rozvoje, , Nástup možný ihned!!!, , , Neoslovila Vás uvedená pracovní pozice? Sledujte naši aktuální nabídku pracovních míst na http://www.trevos.cz/spolecnost/kariera a neváhejte nás kontaktovat.. Pracoviště: Trevos, a.s. - mašov, 511 01 Turnov 1. Informace: Pavla Wohlmuthová, +420 481 363 348.

Pracovníci v oblasti prodeje jinde neuvedení Asistent prodeje - mechanik. Požadované vzdělání: střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 23000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: ASISTENT PRODEJE - MECHANIK , Koho sháníme a co by měl dělat?, Pozice asistenta prodeje - mechanika je klíčovou pozicí pro styk se zákazníky a budování dobrého jména naší firmy., Mezi klasické činnosti patří:, Prodej a servis: přímé obsluhování zákazníků v obchodě (prodej kol, dílů a dalších doplňků), , vyřizování internetových objednávek, telefonická a emailová komunikace se zákazníky, zajišťování předprodejního, garančního, záručního i pozáručního servisu kol, vyřizování případných reklamací zákazníků (včetně komunikace a vyřízení u dodavatele),, zakázková stavba kol a přestavba klasických kol na elektrokola. , Ostatní činnosti:, zapojení se do tvorby sortimentu nabízených produktů, , kontrola skladových zásob, naskladňování zboží, atp., Jaká je naše představa o ideálním parťákovi?, Hledáme pracovníka, který je samostatný, spolehlivý, pečlivý, má příjemné vystupování a nebojí se komunikovat - má schopnost naslouchat potřebám zákazníků. , Dále požadujeme:, řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič), alespoň základní znalost práce na PC, chuť učit se cokoliv nového a chuť na sobě pracovat., Ideálním kandidátem na tu pozici budete, pokud jste aktivní cyklista, který si samostatně obstará servis na svém kole a má základní orientaci v nabídce kol a dílů na trhu , Výhodou - předchozí zkušenost s prací v obchodě a znalosti AJ na komunikativní úrovni., Našim spolupracovníkům nabízíme:, Stabilní pracovní zázemí v neustále se rozvíjející firmě, působící v progresivním oboru a práci v malém přátelském kolektivu s rodinnou atmosférou, , odpovídající mzdové ohodnocení (při nástupu dle předchozí praxe) s potenciálem růstu dle odváděných výsledků, podporu v osobním a profesním rozvoji, a zajímavé zaměstnanecké benefity ve formě slev na naše produkty pro vás a vaši rodinu, dotované stravenky, až 25 dní dovolené a další.. Pracoviště: Barta.bike, s.r.o., Puškinova, č.p. 546, 542 32 Úpice. Informace: Veronika Teichmanová, .