Hostinné za dva týdny otevře nové koupaliště. Kolik bude vstupné a teplota vody?

/FOTOGALERIE/ V sobotu 10. července se půjdou lidé poprvé vykoupat do nových bazénů v Hostinném. Bude to událost, místní koupaliště se otevře po bezmála dvaceti letech. V provozu bylo naposledy v roce 2003. Poté chátralo. Město ho zbouralo a postavilo úplně nové. Do areálu v Lidické ulici investovalo padesát milionů korun. Vše podstatné je hotové, bazény jsou napuštěné vodou a čekají na první plavce. Dělníci dokončují terénní úpravy, pokládají travnaté koberce. Město už má jasno o ceníku. Prodávat bude mimo jiné permanentky na 3000 minut.

V Hostinném se dokončují poslední úpravy před otevřením koupaliště. | Foto: Deník/Jan Braun

Koupaliště má okamžitou kapacitu 335 osob, před vstupem vzniklo 27 parkovacích míst. Návštěvníci se budou moct občerstvit v bistru, při placení se bude používat čipový systém. Cena za výstavbu areálu se navýšila během stavebních prací o 1,9 milionu korun, celkově zaplatí Hostinné za nové koupaliště na 49 356 423 korun. "Termín dokončení stavby se prodloužil oproti původnímu plánu do 28. června, především kvůli klimatickým podmínkám. Dlouhodobý déšť znemožňoval terénní práce," řekla starostka Hostinného Dagmar Sahánková. Bazén bude provozovat město, roční náklady plánuje do jednoho milionu korun. "Momentálně probíhá povolovací proces, administrativní úkony a zkušební provoz před otevřením," dodává Sahánková. Nové koupaliště postavila v Hostinném stavební firma Genext Hradec Králové. Hlavní bazén je velký 26x15 metrů, má tři plavecké dráhy a oddělenou rekreační část s trojskluzavkou, chrličemi vody, perličkami a masážními tryskami. Menší bazén pro děti se zábavnými prvky má rozměry 11x15 metrů, doplňuje ho brouzdaliště. Dětský bazén a brouzdaliště jsou vyhřívané. FOTO, VIDEO: Hostinné se letos dočká koupaliště. Bazény už jsou hotové Přečíst článek › Okamžitá kapacita bazénů je 142 osob. V hlavním, víceúčelovém bazénu bude teplota vody do 28 stupňů Celsia, v dětském bazénu se má pohybovat mezi 28 a 30 stupni. Lidé budou mít k dispozici šatny, sprchy a toalety. Kolik návštěvníci zaplatí za vstup? Dospělé osoby 80 korun, děti a senioři 50 Kč. Permanentní vstupenky na 12 vstupů přijdou dospělého na 800 Kč, děti a seniory na 500 Kč. Prodávat se budou také permanentky na 3000 minut za 800 Kč, pro děti a seniory za 500 Kč. FOTO: Hostinné staví koupaliště, do vody půjdou lidé příští rok Přečíst článek › Při placení na koupališti se bude používat čipový systém. Lidé si nabijí čip na pokladně na libovolnou částku, přes čip budou platit v bistru, při odchodu z koupaliště se jim zbývající částka z čipu vrátí. "Cílem bylo minimalizovat styk s penězi při práci s jídlem a nápoji," vysvětlila Dagmar Sahánková. Koupaliště místo botanické zahrady? Hostinné se pustí do výstavby Přečíst článek › Bistro na koupališti bude provozovat město, minimálně první rok. "Bistro bude otevřené i pro zákazníky, kteří nebudou uvnitř areálu koupaliště, je tam vytvořené posezení venku i pro kolemjdoucí. V budoucnu se tam budou moct zastavit také cyklisté z cyklostezky, která vede naproti za náhonem a rybníčky a plánujeme zde v budoucnu postavit lávku," uvedla starostka. Hostinné schválilo investici do výstavby koupaliště Přečíst článek › Ještě než si první lidé zaplavou v sobotu 10. července v novém koupališti, o den dříve ho město slavnostně pokřtí při veřejné akci s atraktivním programem, pouťovými atrakcemi, projížďkami na lodích po náhonu nebo přehlídkou módy koupacích a plaveckých úborů z let 1900 - 1910. Po 16. hodině se budou podávat zdarma koláčky, zmrzlina, nealko nápoje. Koupaliště v Hostinném prošlo demolicí, stavět se bude nové Přečíst článek ›

