Město vybudovalo koupaliště během posledních dvou let za 49,3 milionu korun. Vykoupat se mohli první návštěvníci v sobotu, kdy odstartoval provoz. Kvůli aktuálním protiepidemickým opatřením je kapacita snížena o jednu čtvrtinu na 251 osob. Před vstupem se lidé musí prokázat potvrzením o očkování, prodělaném covidu-19 nebo antigenním testem absolvovaným nejdéle před 72 hodinami či PCR testem absolvovaným nejdéle před sedmi dny.

Koupaliště v Hostinném má k dispozici plavecký a rekreační bazén 26x15 metrů se třemi dráhami, skluzavky, dětský bazén, brouzdaliště, toalety, sprchy, převlékárny, dětské hřiště, solárium, kolárnu a bistro, kde si můžou dát smažený sýr, pizzu, burger nebo vafle. Bistro i koupaliště provozuje město. Vstupné je 80 Kč, děti do 15 let, studenti do 26 let a senioři nad 65 let zaplatí 50 Kč, děti do 90 centimetrů mají vstup zdarma. Po 16. hodině se platí snížené vstupné. Otevřeno je denně od 9 do 20 hodin.

Co říkali na nové koupaliště lidé, kteří se přišli podívat na slavnostní otevření? "Mně se velmi líbí. Je moc pěkně vyřešené, počítá se s dětmi, není to pouze jeden hluboký bazén. Jsem přímo z Hostinného a bylo určitě nutné, aby se vybudovalo, protože hlavně mladým lidem, ale i těm starším moc chybělo. Myslím, že budou na koupaliště hodně chodit. V okolí zase tolik příležitostí není, hlavně, když je hezky a horko," hodnotila Milana Brišová, která žije v Hostinném čtyřicet let.

Sama však nepočítá s tím, že se bude chodit koupat. "Na stará kolena tady nechci exhibovat před spoustou známých lidí. Přišla jsem se ale podívat, jak koupaliště vypadá. Zajímalo mě, jak to dopadlo po mnoha letech. Řekla bych, úspěšně," dodala.

To paní Jana z Hostinného bude pravidelným návštěvníkem koupaliště. "Jsme rádi, že máme v Hostinném nové koupaliště, vypadá to krásně po takové době, děti budou šťastné. Budeme sem určitě chodit. Ale bazény a celková vodní plocha mohly být o kousek větší. Byla škoda, že areál koupaliště byl tak dlouho zavřený, dříve jsme sem chodili pořád. Dneska mají lidi doma hodně bazény, ale tohle je zase příležitost jít mezi lidi," sdělila svoje dojmy při slavnostním otevření.

Také paní Jaroslava z Prosečného se chystá, že bude koupaliště navštěvovat s dětmi. "Je krásné, dětem se líbí. Budeme určitě chodit. Jsme z Prosečného, to je odsud kousek. Poblíž nic podobného není, tak budeme koupaliště rádi využívat," řekla.

Paní Eva z Chotěvic sice vyznává ke koupání přírodní plochy, ale ani ona si nenechala ujít slavnostní otevření koupaliště v Hostinném. "Je moc hezky udělané a povedené. Já jsem ale spíš na koupání v rybníku. Do Hostinného bude určitě chodit hodně návštěvníků, i když dneska už má spousta lidí bazény u domu," uvedla.