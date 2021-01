Zdroj: DeníkHostinné chystá rovněž prodej 31 parcel v lokalitě Dobrá Mysl, určených pro stavbu rodinných domů. Poslední dvě etapy zbývají radnici k dokončení revitalizace sídliště, kde žije čtvrtina obyvatel města. Od roku 2017 tam postupně investovala 62 milionů korun. Plánuje úpravy u nejvyššího panelového domu ve městě. Hostinné má zároveň rozpracovaný projekt multifunkčního kulturního centra v místě bývalého kina, které je uzavřené od povodní v roce 2013.

Polovinu loňského roku provázela oprava mostu v centru města, který je kulturní památkou. Kvůli nevyhovující nosnosti kraj provedl generální opravu za 50 milionů, k tomu se ještě přidala oprava silnice od železničního přejezdu k autobusovému nádraží, rozšíření chodníků a zvýšily se bezpečnostní parametry přechodů pro chodce. Loni rovněž kraj opravil silnici, vedoucí z Hostinného do Rudníku.

Jednou z letošních klíčových aktivit města bude vybudování infrastruktury v Dobré Mysli. "Dojde k zasíťování pozemků, které chceme začít prodávat," řekla starostka Hostinného Dagmar Sahánková.

Radnice zároveň připravuje projekt na výstavbu nových bytů v centru města na dvou místech. Na ploše po bývalé sodovkárně, zdemolované v roce 2017, kde až do osmdesátých let vyráběly československé závody legendární žluté a černé limonády ve skle, vznikne ve dvou domech celkem 15 bytů o velikosti 3+KK a 4+KK a menších.

"Půjde o dostupné bydlení na principu bytového družstva. Máme hotovou studii. Situaci řešíme s památkáři, protože jde o místo v památkové zóně," sdělila starostka.

Pro výstavbu dalších třiceti bytů chce Hostinné využít prázdných prostor v budově vedle koupaliště, kde sídlí Technické služby.

Opravy se má dočkat prostranství u nejvyššího panelového domu ve městě, který patří do městské památkové zóny.

Hostinné má rovněž plány na využití budovy bývalého kina, z něhož by se stalo multifunkční kulturní centrum. "Stálo by to 40 až 50 milionů korun. Je to velká částka. Chceme počkat na vhodný dotační titul. V krátkodobém horizontu není v silách města, aby takovou investici samo finančně zvládlo," přiznala Dagmar Sahánková.