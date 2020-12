Podle ministra Blatného bude možné lyžovat za přísných opatření - s rouškou a při dodržování rozestupů.

Majitelka Luční boudy v Krkonoších Klára Sovová v neděli spustila petici Neničte hotely a hospody. "Nechte nás pracovat. Pravidla dodržujeme, v hotelech se neprokázalo nadprůměrné šíření nákazy," uvedla. "Tohle už přestala být legrace. Poprvé od roku 1989 se chystáme demonstrovat," oznámila.

"Nejsme proti rouškám, chápeme, že ta nemoc je opravdu strašná bestie. Ale nechápeme, proč si vláda vybrala jako svou lovnou zvěř právě hospody a hotely. Žádáme, aby bez důkazů nedělala opatření, která z hospod a hotelů opět dělají černou ovci, aby nám umožnila přežít," zdůraznila.

Na svátky jsou objednaní hosté

Klára Sovová zároveň apeluje na vládu, aby stanovila jasná pravidla, za kterých můžou provozovatelé hotelů a hospod podnikat. "Otevírání a zavírání během tří dnů je pro nás likvidační a mnohem dražší, než kdyby nás jen zavřeli. Dejte nám alespoň nějakou kompenzaci. Peníze zatím dostali jen majitelé budov a zaměstnanci. Přestaňte nás očerňovat. Za čínský virus nemůžeme a snažíme se dodržovat vše, aby se nešířil," shrnula Sovová v petici.

"Je to šílená doba, doba zákazů, omezení a zmatků. Na svátky máme plno hostů, jako ostatní boudaři v Krkonoších všichni netrpělivě čekáme na pondělní rozhodnutí vlády. Co bude dál? Co s našimi zaměstnanci? Co se zásobami, které jsme nakoupili na svátky? Co s hosty, kteří se těší, že konečně vypadnou na vzduch a nadechnou se. Jsme pro nepřerušení provozu i za cenu ubytovat hosty s negativním testem," vyjádřili se k situaci provozovatelé Chaty Hradečanka v Malé Úpě.