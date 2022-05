S tím plně souhlasí i Martin Jandura. "Trend se opravdu hodně změnil. Většina lidí plánuje ubytování na poslední chvíli. Rozhodují se ani ne tak podle last minute nabídky, ale podle situace, nálady a financí. Kromě exponovaných termínů jako Silvestr nebo špička letních prázdnin to každý ladí na poslední chvíli. Těžko proto odhadovat, jaká bude sezona."

Zvýšit ceny plánuje také Hotel Horizont v Peci pod Sněžkou. "Ceny porostou podle inflace v rámci celého Česka, skokové zvýšení ale nepředpokládám. Situace není jednoduchá. Velký vliv má válka na Ukrajině. Zdražují se energie, náklady výrazně stoupají, vzrostly dvakrát až třikrát," uvedl ředitel Karel Rada. V Horizontu kvůli tomu podle Rady zvýší ceny o 10 až 15 procent.

Horským střediskům výrazně ubyla zahraniční klientela. V létě tvořili cizinci ve Špindlerově Mlýně obvykle polovinu hostů, v zimě dokonce převažovali. "To, že nemohli přijet, byla rána. Projevilo se to výrazně v prosinci a lednu, kdy hodně hoteliérů dotovalo provoz. To byl průšvih, protože v zimě každý vydělává na léto," poukázal Martin Jandura na složitou situaci.

Hoteliéři v Krkonoších doufají, že lidé vyrazí v létě do hor.Zdroj: Deník/Jan Braun

Také podle provozovatele hotelu Hvězda a restaurace Enzian v Peci pod Sněžkou Marka Holera v zimě takřka výhradně převažovali tuzemští hosté, zatímco cizinců dorazilo minimum. "Poptávka od zahraniční klientely nebyla takřka žádná. To je výrazný rozdíl oproti předchozím zimním sezonám, kdy Pec pod Sněžkou plnili zhruba z poloviny zahraniční hosté z Německa, Polska nebo Holandska. Letos jich dorazilo kolem 15 procent. Podepsal se na tom koronavirus i válka na Ukrajině," komentoval Holer letošní situaci.

Zima přesto nakonec špatná nebyla, v Peci pod Sněžkou i Špindlerově Mlýně se lyžovalo až do poloviny dubna. Cizince nahradili Češi. "V zimní sezoně jsme měli obsazenost zhruba kolem 70 procent, menší ubytovací zařízení na tom byla ještě lépe. Přitom Němci, kteří jezdili pravidelně, nebyli vůbec. Teď už se začínají vracet,“ zaregistroval Karel Rada z Horizontu poptávku tradičních krkonošských hostů.

"Na léto jsme připravení, těšíme se na českou klientelu. V posledních dvou letech, kdy byla Evropa uzavřená, čeští hosté přijeli a podrželi nás," připomněl Martin Jandura z infocentra Špindl.INFO. "Lidé nejvíc pomůžou tím, když přijedou," dodal Rada.

