/FOTOGALERIE/ Houbaři mají žně. Sezona je v plném proudu, košíky se plní. Pozor si musí dávat na vjezd do národního parku, správnou navigaci při cestě, orientaci v lese. Během srpna pátrali policisté a Horská služba po třech ztracených houbařkách. Hygienici provádějí kontroly v restauracích, zajímá je původ hub i to, jestli mají provozovatelé zkoušky ze znalostí hub.

Desítky pokut rozdali v posledních dnech strážci KRNAP za porušení zákazu vjezdu do národního parku. Jde hlavně o houbaře, které láká velké množství hub v našich nejvyšších horách. Další pokuty padají za porušení zákazu vstupu do vzácných lokalit, a to hlavně na hřebenech hor.