Houbaři v Barchovinách truchlí. Loňská vichřice vymýtila oblíbená místa

Libňatov – Oblíbené houbařské lokality se po loňské vichřici na mnoha podkrkonošských místech proměnily. Zatímco ještě před rokem lidé sbírali v lesích Barchoviny na Úpicku koše plné hub, letos je tu situace o poznání jiná. Derecho, které se tudy prohnalo v srpnu loňského roku, krajinu zásadně proměnilo.

Houby. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Karel Rozehnal

Lesníci během roku museli vytěžit na 70 tisíc kubíků dřeva. Až staleté stromy končily na pilách, kmeny odjížděly na zpracování nejen do celé republiky, ale i do zahraničí. „Je to smutný pohled. Zmizel celý pás lesa, některé stromy navíc stále zůstávají nevytěžené,“ upozornil pan Pavel, který se na začátku týdne potuloval zbytkem lesa. „Hodně oblíbených míst zmizelo. Proměna krajiny je neuvěřitelná,“ doplnil smutně houbař.



Místo oblíbeného lesa tu lidé od letoška vídají jen planinu. Houbám zatím nepřeje ani všeobecné sucho.



Naopak houbaři s sběrači borůvek v Krkonoších mohou být prakticky klidní. „Jde hlavně o všeobecná pravidla bezpečnosti. Lidé by neměli chodit do míst, kde jsou nakloněné a vyvrácené stromy,“ řekl mluvčí Krnapu Radek Drahný. „S ohledem na celou lokalitu Krkonoš byla na podzim a v zimě vichřicemi zasažená poměrně malá lokalita. Místa, kam lidé sbírat obvykle chodí, v podstatě postižená nejsou,“ doplnil Drahný.



Těžba dřeva je v Podkrkonoší prakticky u konce. Některé vytěžené dřevo zůstává v lesích, většina je však už zpracovaná. Správce lesa se nyní soustředí na zalesňování holin, trvat má až tři roky.