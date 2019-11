„Jsem tady nejen kvůli výročí, státnímu svátku a uctění památky Václava Havla, který pro mě znamená jediného, opravdu jediného skutečného prezidenta, ale i proto, že se mi nelíbí, co se u nás v republice děje. Nesouhlasím s tím. Je to hrozná ostuda,“ vyjádřila svůj názor Rozárka z Horního Maršova.

Pod velkým proutěným červeným srdcem nechybělo tradiční lahvové pivo z trutnovského pivovaru Krakonoš, kde Václav Havel za dob normalizace pracoval jako dělník. Mezi řadou svíček se vyjímal vánoční speciál, čtrnáctka.

Nejpočetnější skupinu tvořili aktéři akce Pěkně se sejít!, organizovanou ve spolupráci s Pamětí Krkonoš, sdružením Trutnov - Město draka, výtvarnou dílnou Bosorka a Ďyvadlem Neklid. Byl mezi i fotograf Bohdan Holomíček. V neděli odpoledne vyrazili společně od kostela v Mladých Bukách, na Hrádečku zapálili svíčky a na zahradě pouštěli Havlovy projevy. Když se jeho hlas ozýval z reproduktorů, byl to pro účastníky silný zážitek.

Lidé si připomněli Václava Havla také v Trutnově. Potkali se u pivovaru pod nápisem Ferdinand Vaněk, což je hlavní postava jeho divadelní hry Audience z prostředí pivovaru, a na Bojišti, kde místní Ďyvadlo Neklid sehrálo Havlovu Audienci jako netradiční stínové představení v režii Petra Vanžury.

Aby lidé nosili svíčky na vlčický Hrádeček k chalupě Václava Havla, není nic neobvyklého. Činí tak nejen při výročí Sametové revoluce, ale rovněž v den úmrtí prvního polistopadového prezidenta nebo na Vánoce. Václav Havel zanechal silnou stopu.

Lidé chodili na Hrádeček s vlajkami, národními trikolorami i odznáčky Občanského fóra (OF). „Odznak OF mám už třicet let, schovával jsem si ho pečlivě doma, stejně jako trikoloru. Připomínají mi rok 1989, kdy jsme žili převratem,“ hrdě ukazoval symboly revoluce Robert Feješ.

„Měl jsem tehdy čerstvě po vojně. Lepili jsme letáky po zastávkách, roznášeli informace. Pořád jsme někoho cítili v zádech. Do práce za mnou přišli tajný policajti a vyptávali se, proč jsem to lepil a proč to dělám. Byli jsme rádi, když se režim změnil,“ zavzpomínal Feješ, který v neděli zorganizoval další pochod skupiny lidí z Mladých Buků k tradičnímu pietnímu místu u chalupy Václava Havla, kde přesně v 17.11 zapálili svíčky.

„Jsem rád, že šly i rodiny s dětmi. Mladá generace by měla mít povědomí o sametové revoluci,“ řekl. „Pan Havel si zaslouží, aby mu lidé vyjadřovali úctu, i kdyby žádné výročí nebylo,“ dodal Feješ.