V sázce je nejen areál Betléma, ale i lahev vína. Právě o ni se při své sobotní návštěvě areálu vsadil ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) s kastelánem nedalekého Hospitalu Kuks Liborem Švecem. Pověstné jelito, kopyto, platí to, pak rozseknul Zaorálkův stranický kolega a královéhradecký hejtman Jiří Štěpán.

„Součástí sázky je, že se do konce mého funkčního období, tedy do konce října příštího roku, konečně začne s pracemi na celkové obnově areálu Braunova Betlému,“ uvedl ministr zahraničí, který v případě prohry přiveze kastelánovi Kuksu osobně lahev francouzského vína. Pokud vyhraje, dá mu Švec naopak lahev vína z kukských vinic. „Ale já věřím, že neprohraji. S Národním památkovým ústavem (NPÚ) jsem dohodnut, že připraví investiční záměr a celý areál, který nemá ve světě obdoby, by měl konečně mít reprezentativní charakter,“ nechal se slyšet Lubomír Zaorálek. Ministra nejvíce pobouřilo chování některých turistů: „Přeci není možné, aby si lidé na sochy sedali a svačili na nich. To jsem bohužel viděl. A je to tím, že tu nejsou žádné odpočinkové prvky, odkud by se člověk mohl z té nádhery kochat. Nicméně říkám, že peníze jsou připraveny a čekáme už jen na hotový projekt,“ dodal Zaorálek, jenž se také zajímal o záležitosti kolem sochy poustevníka Juana Garina.

I když tato skulptura patří do souboru světoznámé lesní galerie Braunova Betlému, tak historie a státní správa určila, že je stále osamocen. Zatímco samotná pískovcová galerie patří státu, tak poustevníkova skulptura je katastrálně v državě právě obce Hřibojedy. A ta na obnovu či ochranu tohoto díla nemá dost finančních prostředků. I proto se před třemi lety zastupitelé obce rozhodli, že sochu i s přilehlým pozemkem prodají. Sochu za posudkovou cenu osm milionů korun v minulosti odmítlo zakoupit jak Ministerstvo kultury, tak i NPÚ. „Teď nemá cenu vracet se do minulosti. Ale musí se to vyřešit. Podle mě je však ta cena trošku příliš vysoká. Ještě se o tom budeme s panem starostou Hřibojed bavit a doufám, že bude vstřícnější,“ dodal Lubomír Zaorálek.

Čeká se na očistu

Podle hejtmana Jiřího Štěpána má u sázky, kterou uzavřel jeho stranický kolega s kukským kastelánem, trumfy v ruce ministr kultury. „Máme již zpracovanou studii, kterou dělala Revitalizace Kuks spolu s architekty ze Zahrady Olomouc. Tato studie, na kteroi máme již závazné stanovisko, počítá nejen s přístupovými chodníčky, ale i lavičkami. Celá revitalizace má vyjít na několik desítek milionů korun,“ uvedl Jiří Štěpán a dodal, že s přípravnými pracemi se má začít již na podzim. Studenti Fakulty restaurování z Litomyšli při Univerzitě Pardubice začnou v září postupně očišťovat sochy a odstraňovat z nich vše, co způsobuje postupnou degradaci skulptur. A měli by očistit i Juana Garina: „U této sochy jsme připraveni opět vyvolat jednání mezi obcí Hřibojedy a NPÚ. Ale také chceme vyvolat jednání i s městem Dvůr Králové nad Labem a konečně urovnat všechny majetkové spory v tomto území.“