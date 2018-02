Hřiště Lví Safari z dvorské zoo soutěží o titul

Trutnovsko - Až do 2. března může veřejnost hlasovat pro nejlepší stavby ze dřeva v prestižní anketě Dřevěná stavba roku 2018 a soutěžit o pobyt ve srubu. Projekt se koná mimo jiné pod záštitou ministra zemědělství Jiřího Milka a má podpořit vyšší využívání dřeva jako suroviny z obnovitelných zdrojů ve stavebnictví.

Lví safari ve Dvoře KrálovéFoto: Archiv

Desetidenní hlasování odborné i široké veřejnosti začalo 21. února, a veřejnost se do ankety může zapojit on-line přes odkaz www.drevenastavbaroku.cz/hlasovani. Své hlasy může poslat 95 dřevěným stavbám v osmi kategoriích: Dřevěná hřiště – malá/velká, Dřevěné konstrukce – návrhy/realizace, Moderní dřevostavby – návrhy/realizace, Roubenky a sruby – realizace a Dřevěné interiéry – realizace.

Z Trutnovska je nominováno Hřiště Lví Safari. Jde o dětské hřiště se čtyřmi věžemi propojenými lanovými lávkami, nástupní lávky jsou prkenné. Dřevěné věže mají rákosové stříšky a poskytují krásný výhled přímo do výběhu lvího safari. Jedná se o stylovou dřevěnou konstrukci z opracovaného odběleného akátového dřeva.

Na Semilsku soutěží o titul rodinný dům na Malé Skále.

Cílem ankety je ukazovat veřejnosti krásu a přínosy dřevěných staveb. Jak vysvětlil ředitel Nadace dřevo pro život Stanislav Polák, dřevo je významný obnovitelný stavební materiál, jehož využíváním chráníme neobnovitelné zdroje, a tím i naše životní prostředí.

„Dřevo je zkrátka naše budoucnost,“ shrnuje ředitel. Některé vyspělé země to již zjistily a využívají dřevo zejména ve stavebnictví podstatně více než my v ČR. Proto se nadace snaží zvýšit zájem české veřejnosti o dřevěné stavby a skrze anketu dřevěných staveb ji rovnou propojit s realizačními firmami. „U každého díla jsou vždy uvedeny kontaktní údaje na soutěžící, aby si každý mohl jednoduše domluvit stavbu své dřevěné stavby roku,“ dodává Polák. Hlasovat se veřejnosti vyplatí, protože každý, kdo pošle hlasy ve všech soutěžních kategoriích, se zařadí do soutěže o 4denní pobyt ve srubu Honka v Jizerských horách pro 4 až 6 osob. Pobyt ve srubu vyhraje hlasující, který pošle své hlasy těm soutěžním dílům, která ve svých kategoriích skutečně získají titul Vítěze veřejného hlasování. Výsledky hlasování budou zveřejněny na slavnostním vyhlášení vítězů Dřevěné stavby roku 2018. To se uskuteční ve středu 4. dubna na zámku ve Křtinách u Brna pod záštitou Danuše Nerudové, rektorky Mendelovy univerzity v Brně.

Soutěžní anketa Dřevěná stavba roku se koná tento rok již po osmé. Každý rok se v ní představí kolem 80 až 90 dřevěných staveb. Letos soutěží dokonce 95 staveb, což je 2. nejvyšší počet v historii ankety. Dřevěné stavby lákají každoročně pozornost tisíců hlasujících, kteří jim např. v minulém ročníku odeslali téměř 50 000 hlasů.