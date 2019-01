Trutnovsko – Od začátku příštího roku chystá Krkonošský deník ve spolupráci se Sportovním centrum Olymp Trutnov nový projekt s názvem „Hubněte s Deníkem“.

Hubněte s Deníkem: Janni Vorlíček | Foto: DENÍK/Petr Sochůrek

Je určen nejen těm, kteří si do nového roku po Vánocích, když stoupnou na váhu, dávají předsevzetí, že nabraná kila půjdou zase dolů, ale také všem, kteří si chtějí cvičením pod odborným dohledem zlepšit postavu, nebo se jen rozhodli, že pro své tělo udělají něco zdravého. Soutěž je otevřená mužům i ženám bez rozdílu věku.

Jak se přihlásit?

Jednoduše – stačí napsat, že do toho jdete! Připojte svoji fotku (nemusí být v plavkách), jméno a telefon. To vše pošlete na e-mail miroslava.jasanska@denik.cz. Přihlášky posílejte do 31. prosince 2010. Soutěž potrvá osm týdnů a začne v lednu příštího roku.

Jak se do soutěže dostanete?

Z došlých přihlášených zájemců v redakci spolu se zástupcem Sportovního centra Olymp Trutnov vybereme maximálně pět soutěžících a kontaktujeme je. Ti dostanou šanci zlepšit svoji postavu, udělat něco pro své zdraví a spokojenost.

Jak bude soutěž probíhat?

Každého ze soutěžících se ujmou odborníci na fitness a zdravou výživu. Partner naší soutěže „Hubněte s Deníkem“ jim poskytne svůj plný servis. Je však pouze na účastnících, jak si se zvoleným stylem hubnutí poradí.



Každý týden se také soutěžící zváží a změří, aby bylo možné sledovat úbytek či nárůst jejich váhy. Deníku ale nejde o to, aby trápil účastníky hladem, chceme hubnout s pohodou. Proto připomínáme, že automaticky nevyhraje člověk, který shodí nejvíc kilogramů. Hlasovat budou čtenáři podle svých sympatií! Novinky z hubnoucího režimu všech soutěžících pravidelně zveřejníme. Každý soutěžící se zavazuje, že soutěž dokončí (při občasné neúčasti ve fitnessu ale nikoho nevyškrtáváme).



Kdo bude ze soutěžících chtít, může si také na webu www.krkonosskydenik.cz vést svůj deníček se zážitky ze cvičení pod odborným dohledem, nebo se svými pocity. Zápisy pak jednou za týden uveřejníme v Krkonošském deníku.

Jak se bude rozhodovat?

Posledních čtrnáct dní samotného hubnutí zahájíme na webu Krkonošského deníku hlasování čtenářů. Hlavní cenu získá soutěžící s největším počtem získaných hlasů.

O co soutěžíme?

K hezčí postavě získají vítězka či vítěz našeho hlasování permanentní vstupenku do fitnessu a další drobné ceny od našeho deníku. Zkrátka nepřijdou ani ostatní soutěžící.