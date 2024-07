Tomáš Cerman Redakce dnes 13:47

Týdenní přehlídka africké kultury, gastronomie a módy přinese do Podkrkonoší to nejlepší, co Afrika nabízí. Program se koná od 22. 7. každý den a vyvrcholí dvěma velkými koncerty a africkým tržištěm. SAFARI PARK s partnery z projektu Malina pro slona předá v rámci něj celníkům, kteří bojují v Kongu s pytláky, speciálně trénovaného psa Avatara.