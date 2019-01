Dvůr Králové - Karl Wilhelm dorazil v pátek z německého Karsluhe do Zoo Dvůr Králové. Po 14 letech je tak prvním hroším samcem, který bude pod Krkonošemi žít.

Karl Wilhelm doplnil dvě hrošice Hulu a Monu, které do České republiky přijely už v loňském roce. Termín příjezdu nového hrošího samce pracovníci zahrady naplánovali tak, aby spojení se samicemi proběhlo ve venkovním výběhu, kde mají všechna tři zvířata dostatek prostoru na seznámení. „Na zimu totiž stěhujeme zvířata do krytého pavilonu v zázemí zoo, kde by spojení mohlo být obtížnější,“ řekl zoolog Jiří Hrubý k pátečnímu příjezdu ve večerních hodinách. Hrochy mohou návštěvníci zahrady vidět ve velkém výběhu s přírodní nádrží v pěším safari. Prostor obývají společně se skupinami antilop a pelikánů. Zoologická zahrada plánuje do budoucna obnovení chovu těchto nejtěžších afrických sudokopytníků.