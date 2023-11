Hvězdárna v Úpici otevřela v pondělí návštěvnické a odborné pozorovací centrum. Stalo se tak téměř na den přesně 64 let od založení hvězdárny. Moderní stavba vybudovaná Královéhradeckým krajem za necelých 5 milionů korun soustředí většinu astronomických pozorovacích výstupů do jednoho místa.

Hvězdárna v Úpici otevřela v pondělí 6. listopadu návštěvnické a odborné pozorovací centrum. | Video: Deník/Jan Braun

Návštěvníkům hvězdárny tak umožní pozorování astronomických jevů i jejich přítomnost při skutečném vědeckém výzkumu. Daleko lépe poznají oblohu a budou vědět, co se na ní dá pozorovat. Mezi novinky patří sledování Slunce v astronomické kopuli s robotizovaným dalekohledem. Vesmír lze pozorovat i v nočních hodinách. Hvězdárna v Úpici umožní návštěvu také nevidomým lidem, pro které je nově připravena expozice haptických modelů astronomických objektů.

„Soustředění pozorovacích aktivit a výstupů do jednoho místa umožní i návštěvu vozíčkářů, kteří nemají možnost prakticky se dostat do kopule hvězdárny z konstrukčních důvodů,“ řekla náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Berdychová, která je odpovědná za kulturu a cestovní ruch.

Taková podívaná v Česku ještě nebyla. Podívejte se na polární záři na Trutnovsku

„Pro nevidomé návštěvníky máme k dispozici haptické modely astronomických objektů, na kterých si můžou nahmatat detaily. Na 3D tiskárně máme vyrobené planetu Mars, hvězdnou galaxii nebo planetární mlhovinu. K dispozici je také u nás planetárium pro nevidomé, kde si můžou nahmatat oblohu a hvězdy,“ upřesnil ředitel Hvězdárny Úpice Marcel Bělík. „Inspirací nám k tomu byly individuální návštěvy nevidomých, kvůli tomu jsme se do toho pustili. Nyní rozjíždíme spolupráci ve větším měřítku, na příští týden máme nahlášenou první skupinovou exkurzi,“ dodal Bělík.

Naplnili myšlenku zakladatele

Stavba nového návštěvnického centra začala na podzim 2022, kdy stavbaři zbourali nezděnou přístavbu Slunečního domu, v němž se v minulosti koncentrovaly téměř všechny odborné aktivity hvězdárny a soustavně tam probíhalo pozorování Slunce. Stavbaři provedli celkovou rekonstrukci zděné části. Na kompletně vyměněnou střechu umístili novou astronomickou kopuli pro pozorování Slunce.

Železniční doprava v kraji trhá rekordy. Nové vlaky budou žihadla, podívejte se

„O propojení odborných astronomických pozorování a náhledu laické veřejnosti na problematiku astronomie a přírodních věd se naše hvězdárna snaží v podstatě již od svého založení v roce 1959. Vybudování takového centra bude pomyslným vyvrcholením nejen našich snah, ale i naplněním myšlenky zakladatele hvězdárny Vladimíra Mlejnka. Ten ve svých pamětech uvádí krásnou větu, datovanou do doby vzniku hvězdárny: A začali jsme sloužit vědě a lidu. Nebo spíš naopak. To je výzva, které se držíme dodnes,“ uvedl ředitel Hvězdárny Úpice.

Astronomické centrum je vybavené nejnovějšími technologiemi. Z jeho otevření byla nadšená Eva Marková, bývalá ředitelka úpické hvězdárny, kde pracovala 35 let. „Je to fantastické. O takovém pozorování Slunce jsem dlouho snila, když jsem na hvězdárna působila. Obdivuji to. Pro návštěvníky to bude úžasné, stihne se více pozorování. Je to pokrok, věda jde dopředu.“

Počátky v 50. letech

Úpická hvězdárna se zabývá sledováním meteorů, proměnných hvězd, komet a planetek, seismickými a meteorologickými měřeními. Návštěvníkům nabízí jak pozorování noční oblohy, tak denní pozorování Slunce s odborným výkladem. V případě mimořádných nebo zvlášť zajímavých nebeských úkazů pořádá hvězdárna speciální pozorování. Před covidem byla roční návštěvnost 10 tisíc, loni byla zhruba poloviční. V letošním roce registrují astronomové v Úpici větší zájem.

Hvězdárna v Úpici byla založena 8. listopadu 1959 a patří mezi nejmenší, ale také nejstarší lidové hvězdárny v Česku. Svým zaměřením je jednou z nejpestřejších svého druhu. Popularizuje astronomii, vede šest astronomických kroužků, poskytuje možnost strávit noc na hvězdárně. V Královéhradeckém kraji existují ještě hvězdárny v Hradci Králové a Jičíně.

Kdo vynalezl Ježka v kleci? Výrobce hlavolamů rozluštil letitou záhadu

Historie úpické hvězdárny se začala psát v roce 1952, kdy začal pod vedením Vladimíra Mlejnka pracovat astronomický kroužek při ZK ROH Transporta Úpice. Svépomocí si upravili prostor a začali provádět první pozorování, ke kterým se zpočátku scházeli jednou za 14 dní. Na konci roku 1953 si postavili pozorovatelnu s odsuvnou střechou, ta však byla silnou noční vichřicí 22. srpna 1954 rozmetána do širokého okolí. Tato událost urychlila rozhodnutí vybudovat stavbu větší a bytelnější. V roce 1955 se začalo se stavbou a vznikla zděná budova s kopulí o průměru šest metrů.

Úpice má i svoji planetku, kterou objevil 21. března 1998 český astronom a významný objevitel planetek Petr Pravec na ondřejovské astronomické observatoři. Jedná se o planetku v hlavním pásu mezi Marsem a Jupiterem s oběžnou dobou 3,977 let. Slunce obíhá ve vzdálenosti 375 miliónů kilometrů.