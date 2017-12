Hvězdné války obsadily kina i špindlerovské ledárium

Špindlerův Mlýn - Desetičlenná skupina sochařů z Česka a Slovenska buduje na špindlerovské Pláni ledový kosmický chrám, inspirovaný Hvězdnými válkami. Projekt schvaloval vlastník práv, filmové studio The Walt Disney Company.

Tento týden vstoupil do kin osmý díl slavné ságy Hvězdné války, Poslední z Jediů. Ve stejnou dobu rostou na ploše u horní stanice šestisedačkové lanovky Svatý Petr – Pláň, v sedm metrů vysoké, bílé kupoli, ledové sochy s figurami z nové řady Star Wars. Až se 23. prosince špindlerovské ledárium otevře, spatří návštěvníci známé postavy, například Leiu Organu, Stormtroopery, Kylo Rena, Rey, ale také kosmickou loď a raketoplán. Vstup do něj není zpoplatněn.



Špindlerovský Skiareál měl v úmyslu postavit ledové sochy ze Star Wars již loni, po úspěšné premiéře ledária, věnované Karlu IV. Zdlouhavý proces s vlastníkem autorských práv, americkou společností The Walt Disney Company, se nakonec protáhl na rok, proto Hvězdné války obsadí Pláň až letos v zimě. Loni byl ledový chrám věnován hudebnímu skladateli Antoniu Vivaldimu a jeho dílu Čtvero ročních období. „Schvalování začalo u české centrály a prošlo více stupni přes londýnské a kalifornské vedení majitele práv. Po roce a čtvrt snažení nám projekt potvrdili,“ popsala složitou cestu k realizaci Martina Klepšová, projektová a marketingová manažerka Skiareálu Špindlerův Mlýn.

Unikátní dílo tvoří od minulé soboty akademický sochař František Bálek s týmem spolupracovníků. Sochy vznikají z ledových kvádrů z polské Wroclawi. Každý váží 125 kilo, k dispozici jich mají 360. Do skiareálu Svatý Petr je přivezly dva kamiony a nahoru na Pláň putovaly lanovkou. „Snažil jsem se o vesmírné pojetí, proto je letošní podoba ledária industriální. S kosmickou lodí, pevností a raketoplány, zavěšenými ve vzduchu, v dráze letu,“ nastínil koncepci letošního ledového chrámu František Bálek.



„Všechny postavy jsou z nového dílu Star Wars Poslední z Jediů. Byla to byla podmínka majitele práv, který schvaloval naše návrhy. Požadoval, aby všechno byli roboti nebo postavy v maskách. Bylo to po zkušenostech v Japonsku, kde jim odtával led a obličeje přestaly být zřetelné,“ upřesnil.

Specialisté na zimní sochy nejprve musí poskládat ultra těžké ledové bloky tak, aby lícovaly, zalijí je vodou a slepí. Pak je opracují dlátem, pilou, řezbářskými dláty, frézami. Jejich hlavním nástrojem jsou speciální elektrické pily. Tvoří v opravdovém ledovém království. Uvnitř obřího stanu běží chladící systém, používaný v mrazírnách, aby se tam držela teplota mínus 5-7 stupňů, optimální pro zpracování ledových soch.



„Led je úžasný v tom, že se dá snadno opracovat všemi možnými způsoby, je to živý materiál, který se mění podle teploty," řekl akademický sochař původem z Plzně. Nyní žije v Rabštejnské Lhotě na Chrudimsku. Ledové sochy tvořil na Sibiři i Vysokých Tatrách, kde stál u zrodu Ledového dómu, unikátního kostela z ledu na Hrebienku. Dokonce se v něm oženil, v pondělí to budou čtyři roky.



Špindlerovské ledárium bude otevřené od 23. prosince do konce března. Budou se v něm pravidelně konat koncerty.