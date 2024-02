O uplynulém víkendu policisté na trutnovském okrese odhalili celkem 8 řidičů, kteří usedli za volant poté, co před jízdou požili alkohol.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Drahomír Stulír

V zimních střediscích dopravní policisté z Trutnova uložili za tento prohřešek dvěma cizincům kauce v celkové výši 25 tisíc korun a to z důvodu, aby se do budoucna nevyhýbali řízení o přestupku. Další tři řidiči byli občané České republiky, kterým ve správním řízení hrozí pokuta až do 25 tisíc korun.

Další dva řidiče obvodní policisté kontrolovali na Náchodské ulici v Trutnově a posledního hříšníka, který nadýchal 1,23 promile „stavěli“ na Mostkách u Dvora Králové nad Labem policisté dálničního oddělení Střítež.

Policisté se budou i nadále věnovat silničním kontrolám, zejména tedy kontrolám řidičů zda nepožili alkohol či jinou návykovou látku před jízdou.