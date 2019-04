Igelitiáda zbavovala Úpici nepořádku

Čtyři stovky dětí a učitelů se zapojily ve středu do Igelitiády v Úpici. Byl to její dvacátý ročník, pravidelně uspořádaný u příležitosti blížícího se Dne Země. Patří mezi akce, zapojené do celostátního projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko.

Účastníci se při úklidu zaměřili na břehy řeky Úpy od Suchovršic po Havlovice. „Odpad jsme také sbírali na přilehlých komunikacích a v okolí škol a školek,“ upřesnila koordinátorka úklidové akce Petra Nývltová, učitelka ZŠ Úpice-Lány. Do Igelitiády se zapojilo osm subjektů z Úpice a jejího blízkého okolí: ZŠ Úpice-Lány, Městské gymnázium a SOŠ Úpice, ZŠ Bratří Čapků, Speciální ZŠ Úpice, Základní a mateřská škola Havlovice, MŠ Suchovršice, MŠ Libňatov a Junáci Havlovice. Její součástí je každoročně také výukový program pro první stupeň lánské školy. Tentokrát měl téma domácí zvířata a jejich chov a probíhal pod lektorským vedením Jana Balcara. FOTO: Uklízelo se i v Mladých Bukách, čistit se bude Úpa, Labe a Sněžka Přečíst článek ›

Autor: Jan Braun