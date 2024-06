„Částka za rekonstrukci Bílého mostu podle projektové dokumentace je zhruba 12 milionů korun. Cena po výběrovém řízení může být nižší, zakázku zatím nemáme vysoutěženou. Z dotace obdržíme 70 procent z vysoutěžené částky, 30 procent bude z rozpočtu města,“ upřesnila Jiřina Staruchová, vedoucí majetkového odboru Městského úřadu Špindlerův Mlýn.

Podle informací ze špindlerovského úřadu dojde při rekonstrukci k sanaci betonových povrchů a zhotovení nového odvodnění povrchu izolace mostovky. Betonové části v kontaktu se vzduchem budou opatřeny bílým nátěrem, jak to bylo doposud. Opraví se stávající komunikace v předpolích mostu, dojde k výměně konstrukčních vrstev komunikace a k zajištění jejího řádného odvodnění.

Rekonstrukce Bílého mostu je jednou investic, zařazených do česko-polského přeshraničního projektu s obcí Podgórzyn na polské straně Krkonoš. Vznikne při tom nová turistická stezka, pojatá jako putování mlynáře za přírodními a historickými zajímavostmi. Doplní a rozšíří stávající síť tras i nabídku turistických cílů. Podgórzyn leží v severním podhůří Krkonoš v Dolnoslezském vojvodství. Obec patří k nejstarším osídleným místům celé oblasti, první písemná zmínka pochází již z roku 1305.

Mezi další investice zařazené pro projektu patří rekonstrukce částí cesty, doplnění turistického mobiliáře, vytvoření virtuální verze trasy, vytvoření a tisk turistických map a propagačních materiálů, rekonstrukce turistického informačního a přírodovědného místa v polské obci Podgórzyn.

„Je to skvělý příklad spolupráce mezi Českem a Polskem. Věřím, že tato stezka prodlouží turistickou sezónu, a tím podpoří hospodářský růst v celém příhraničí, protože to je na příjmech z cestovního ruchu závislé. Zároveň zlepší kvalitu života místních a ochrání přírodní dědictví. Tato nová stezka propojí naše krásné obce a nabídne návštěvníkům Krkonoš jedinečný zážitek,“ popsal očekávané přínosy projektu starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura.

Projekt má celkový rozpočet 899 tisíc euro (přes 22 milionů Kč), dotace v rámci operačního programu EU Interreg Česko - Polsko činí 719 tisíc euro (zhruba 18 milionů korun). Hodnotitelé posuzovali projekt z hlediska kvality, přeshraničního dopadu a spolupráce partnerů i vlivu na životní prostředí. Z maximálního počtu 136,5 bodů získal projekt Špindlerova Mlýna a polské obce Podgórzyn 119,65 bodů, a umístil se na 1. místě ze všech 16 hodnocených projektů.

„Z tak skvělého hodnocení projektu jsem nadšená, ve výzvách pro česko-polskou spolupráci je vždy vysoká konkurence, výsledek mě opravdu těší. Projekt Mlynářova putování je inovativní, spojuje přírodu, historii a kulturu. Věřím, že se jedná o další dlouhodobou spolupráci Špindlerova Mlýna s polskými partnery,“ řekla Lenka Bacovská, vedoucí oddělení projektového řízení CIRI HK.

Bílý železobetonový most v centru horského střediska je dominantou Špindlerova Mlýna. Postaven byl v roce 1911.

Jeho předchůdcem byl dřevěný most z roku 1829, který byl zničen povodní v roce 1897. Pevnost mu dodával mohutný roubený pilíř uprostřed řečiště, v létě téměř vyschlého, zjara hučícího vodou z tajícího sněhu.





Bytelnou dřevěnou konstrukci udolala až povodeň z 29. července 1897. Stejná mimořádně ničivá povodeň výrazně poznamenala vzhled celého Špindlerova Mlýna.





Dnešní most tvoří železobetonový lomený segmentový oblouk. Most je doplněn dřevěným zábradlím. Most byl postaven v roce 1911 na pomyslné křižovatce. Pravý břeh města s Bedřichovem, který byl do roku 1942 samostatnou obcí, náležel ještě v 19. století k jilemnickému panství.





Levý špindlerovský břeh byl pod správou hraběcího rodu Morzinů. Bylo to tehdy období sporů o údolí a nespoutaný tok řeky Labe se starým mlýnem Špindlerů.