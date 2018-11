Imaginárium. Fantazie, zábava a hry bez návodu

Trutnov - Tohle není běžná výstava, kde se jen díváte. Tady si hrajete a přitom objevujete. Vítejte v Imagináriu Divadla bratří Formanů a jejich přátel.

Divadelní dekorace a loutky, a nápadité předměty spojené se zajímavými příběhy přeměnily Galerii města Trutnova v jedno velké hřiště pro malé i velké. „Lidé by neměli očekávat ´velké´ umění, ale to, že si jdou hrát, vyblbnout se, nechat se okouzlit a oslovit tím, co umí udělat lidské ruce, co má svoji hloubku, krásu a poetiku,“ řekl Matěj Forman, koordinátor výstavy, výtvarník, divadelník a příležitostný herec.



Přízemí galerie se dočasně proměnilo v maštal s koňskými hlavami, v patře jsou pohyblivé plakáty či stádo dřevěných oveček a stovky dalších loutek. K nahlédnutí lákají lovecký salónek či obludárium.



Pozornost přitahují mechanické skříňky, originální hybohledy a kuklostroje. Jsou bez návodu. Někdy stačí jen nakouknout, někde je potřeba se lehce dotknout a někde je prostě potřeba vzít za kliku. „Lidé můžou překročit práh koukání v okamžiku, kdy si na to musí sáhnout. Musí objevit, kde zatočit klikou, aby uvnitř něčeho, za dveřmi nebo v pootevřeném šuplíku objevili ještě další překvapení, další svět, další mikropříběh a poetický zážitek,“ uvedl Forman.



Už při středeční vernisáži bylo zřejmé, že si hned první návštěvníci Imaginárium užili. „Je tady na co koukat a s čím si pohrát. Tipoval bych, že dobrý, vnímavý, průměrný, ne ani moc intelektuálně náročný návštěvník, 35 až 40 minut … a zapomene na čas!“ smál se Forman.



Jedinečný svět fantazie, hry a zábavy spojuje výtvarnost, krásu a poetiku divadelního a loutkového světa s krásně řemeslně udělanými věcmi. A hlavně baví. „Není možné vytvořit hezký obrázek, když v sobě člověk nosí nehezké myšlenky. Nejde vytvořit hravou věc, aniž by člověk sám nebyl hravý. Takže když se tady lidé potkají s hezkými věcmi a udělá jim to dobrou náladu, tak je to jako kdyby se potkali s hezkými, sympatickými a lehce bláznivými lidmi, a měli z toho hezký pocit a dobrou náladu,“ dodal Matěj Forman.



Imaginárium je v galerii přístupné denně, potrvá do 16. února.