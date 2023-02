„Přidejte se k nám, zahrajte 9. března panu prezidentovi. Je to slušný chlap a určitě si zaslouží kulturní přivítání do úřadu,“ vyzval kolegy z kultury Vladimír Jindra, ředitel Kulturního domu Střelnice. Jak přiznal, pro Miloše Zemana či Andreje Babiše by žádnou oslavnou akci s fanfárami nepořádal.

Ve vrchlabském sále, kde Miloš Forman natáčel slavný film Hoří, má panenko, bude v den inaugurace Petra Pavla na programu slavnostní přípitek, státní hymna a vystoupení multižánrového kvarteta Epoque Quartet. Při jeho koncertu zazní nejen hudební klasika, ale také melodie z filmů Velký blondýn s černou botou, Schindlerův seznam nebo Fantomas.

„Vrchlabí chce novému prezidentovi poblahopřát v den jeho inaugurace do úřadu koncertem, který bude stejně moderní, jako se všichni shodneme, že je i pan Petr Pavel,“ přiblížil událost Jindra a vysvětlil, proč se rozhodl akci uspořádat. „Před půl rokem by mě něco takového skutečně nenapadlo. Jak šla prezidentská kampaň a kandidáti museli reagovat a řešit nečekané nepříjemné otázky, vykrystalizoval mezi nimi člověk, který mě okouzlil uměřeností, opravdovostí, stručnou faktičností. A on vyhrál. Tak proto,“ popsal.

Babiše by nevítal

V případě zvolení druhého kandidáta, Andreje Babiše, by se nic takového nekonalo. „Protože pokud někdo nedokáže uznat vlastní (pochopitelnou) chybu, omyl minulosti, pokud popírá svá vlastní tvrzení, vymýšlí si fakta, aby dobře vypadal před potenciálními voliči a hřešil na to, že pak už to nikdo řešit nebude, tak ten si podle mého přesvědčení nezaslouží být vítán ve funkci," odpověděl šéf vrchlabské kultury.

Podobně se staví i k dřívější volbě dosluhujícího prezidenta Miloše Zemana, ani pro něj žádné fanfáry nezněly. „Podpásové druhé kolo a zneužívání strachu z uprchlíků a jejich spojování s panem Drahošem. Ne, proto se nic nekonalo,“ měl jasno Jindra.

Prezident podle něj musí být persona, kterou může člověk kdykoliv v televizi, na Instagramu, naživo na náměstí ukázat i pětiletému dítěti a nemusí se bát, že uvidí a uslyší něco, co se říká a dělá možná tak v hospůdce páté cenové skupiny. „Ve volbách vyhrála slušnost nad lhaním,“ vyjádřil svůj názor.

Štáb zvoleného prezidenta Petra Pavla Vladimír Jindra nekontaktoval. „Myslím, že potřebuje energii na jiné věci. Oslovil jsem pár kolegů z kulturní branže, aby se ke koncertu pro prezidenta přidali. Uvidíme, my jsme měli tu kliku, že zrovna 9. března jsme měli volno,“ uvedl ředitel Kulturního domu Střelnice.

Krakonoš volil Babiše

Ve Vrchlabí měl Petr Pavel výraznou podporu v obou kolech prezidentských voleb. V prvním kole ho volilo 39,47 procenta voličů, ve druhém kole 68,65 procenta (4770 hlasů). Mezi dvěma tisíci voliči, kteří dali hlas jeho protikandidátovi Andreji Babišovi, byl také Lubomír Kočíb, známý jako Krakonoš Luba, jenž se na akcích ve Vrchlabí a Krkonoších převléká do role vládce hor.

„Volil jsem Babiše. Výsledek zvolení nového prezidenta ale respektuji. Svět se nezastaví kvůli tomu, že nevyhrál ten, koho jsem volil. Přál bych si, aby přestalo vzájemné odsuzování rozdílných názorů, aby společnost nebyla tak rozdělená. Oba tábory by se měly shodnout na stejném cíli, abychom se měli dobře, a za tím jít jednotně jako národ a nevymýšlet nevraživé politické boje,“ řekl Lubomír Kočíb alias Krakonoš Luba.

PROGRAM KONCERTU PRO PREZIDENTA - KULTURNÍ DŮM STŘELNICE VRCHLABÍ 9. BŘEZNA 19:00

- na úvod programu Epoque Quartet zahraje státní hymnu, následovat bude speciální multižánrový program:

F. X. Richter - Adagio a fuga g moll

Samuel Barber - Adagio pro smyčce

Jan Kučera - Zrození

Django Reinhardt - Minor swing

Vladimir Cosma - Velký blondýn s černou botou

John Williams - Schindlerův seznam

Michel Magne - Fantomas

Astor Piazzolla - Ave Maria, Adios Nonino, Libertango

Vstupné: 280 Kč, zlevněné 180 Kč senioři, studenti, děti do 15 let 50 Kč. Předplatitelé skupiny K - vstup zdarma.

Multižánrové hudební kvarteto Epoque Quartet je uskupení špičkových hudebníků se zkušenostmi z celého světa, které proplouvá napříč žánry, styly a epochami. V roce 2019 oslavilo již dvacet let od svého založení. Během této doby si našlo pevné místo na české a evropské hudební scéně, výrazně posunulo hranice kvartetního repertoáru a vyprofilovalo se ve špičkový soubor, který je zván ke spolupráci s celou řadou skvělých hudebníků z různých odvětví muzikantské branže. V roce 2020 byla kompliační deska souboru „20 let Epoque Quartet“ ohodnocena jako nahrávka roku v kategorii crossover v rámci udílení prestižních cen Classic Prague Awards.