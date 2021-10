Necháte se za volantem občas zlákat rovnou a prázdnou silnicí k překročení maximální dovolené rychlosti? Pak zpozorněte. Obce a města v Královéhradeckém kraji totiž stále častěji využívají proti takovým řidičům radary. Deník pro vás zmapoval místa v regionu, kde můžete dostat pokutu za příliš rychlou jízdu.

Kvůli překročení rychlosti v místech, kde jsou stálé radary, platili pokutu jen za první pololetí letošního roku desítky tisíc řidičů. Města, která radary využívají, tak na pokutách získávají miliony korun.

Ze všech měst v kraji mají nejvíce radarů v Novém Městě nad Metují. Stacionární zařízení pro měření rychlosti jsou instalována v ulicích Dobrušská, Halínská, Náchodská, Nahořanská a T. G. Masaryka. Od loňska je radar i v další bráně do Orlických hor – v Dobrušce. „Došlo k výraznému zpomalení dopravy,“ pochvaluje si mluvčí dobrušské radnice Leoš Dragúň.

To, že obce díky radarům dokáží vybrat hodně peněz, potvrzují následující data. Například v Dobrušce, kde je jediný radar na křižovatce silnice II/298 a ulice Mělčanská, letos řidiči za více než deset tisíc přestupků dostali pokuty v celkové výši přes deset milionů korun. A to přitom v zimním nouzovém stavu nebyl radar vůbec zapnutý.

Zatímco v některých částech Královéhradeckého kraje najdete radary skoro v každé obci, ve dvou okresech zatím nejsou stacionární radary vůbec. Hned na sedm úsekových měření mohou řidiči narazit v okolí Dvora Králové nad Labem. Kromě samotného patnáctitisícového města využívají radar třeba v Choustníkově Hradišti, které leží přímo na hlavním tahu z Hradce Králové do Trutnova.

Právě tam letos zaznamenali nejvyšší dosaženou rychlost ze všech sedmi měřených úseků na Královédvorsku. Neznámý řidič tam prolétl obcí rychlostí 117 kilometrů za hodinu. Ještě o tři kilometry rychleji pak prolétl řidič kolem radaru v Mladých Bukách na Trutnovsku.

Psali jsme:

Obce na Královédvorsku si radary pochvalují i přesto, že zisk z pokut neputuje do obecních rozpočtů, ale přímo do Dvora Králové. Tamní radnice totiž zjišťuje veškerou agendu, platí provoz kamer s měřicím zařízením a sedm úředníků města, kteří se zabývají přestupky řidičů. Dvůr si tak od ledna do srpna přilepšil na pokutách z města i okolních obcí o skoro 14 milionů korun.

Místa, kde jsou v kraji radary na úsekové měření rychlostiZdroj: Deník

NA JIČÍNSKU RADARY VŮBEC NEJSOU

„Nemáme z radarů žádný prospěch finanční, ale bezpečnostní, a ten je pro nás důležitý. To je k nezaplacení,“ říká například starosta Zdobína Luděk Zívr. V létě jeho obcí projede až tři a půl tisíce aut denně.

Průměrná výše pokuty se na všech místech v hradeckém kraji pohybuje zhruba kolem tisícikoruny.

V okresech Jičín a Hradec Králové se zatím řidiči pevně usazených radarů bát nemusí. Starostové obcí ležících na frekventované silnici I/35 z Hradce na Jičín by přitom radary zpravidla uvítali. „Dávali jsme žádost o zřízení úsekového měření, ale bylo nám řečeno, že nesplňujeme podmínky a nemáme nárok. Přitom tady na 50 km/h jen málokdo zpomalí. Rychlou jízdu budeme řešit úpravami a zúžením silnice,“ potvrzuje starosta Konecchlumí Rostislav Němec.

Podobně hovoří i starostka Bílska u Hořic, kde si radar s kamerou sice pořídili a záznamy hříšníků mají, pokuty ale udělovat nemohou. „Přitom se u nás dokonce předjíždějí kamiony. O úsekové měření jsme se ucházeli, ale policie nám řekla, že nemáme nárok. A přitom by se určitě na pokutách vybralo spoustu peněz,“ říká Hana Rozsévačová.

MILIONOVÉ ZISKY NA POKUTÁCH

Že obce díky radarům dokáží vybrat hodně peněz, potvrzují následující data. Například v Dobrušce, kde je jediný radar na křižovatce silnice II/298 a ulice Mělčanská, letos řidiči za více než deset tisíc přestupků dostali pokuty v celkové výši přes deset milionů korun. A to přitom v zimním nouzovém stavu nebyl radar vůbec zapnutý.

Průměrná výše pokuty se na všech místech v hradeckém kraji pohybuje zhruba kolem tisícikoruny.

Milionové zisky si od radarů slibuje i hradecká radnice. V krajském městě aktuálně budují inteligentní dopravní systém. Jeho součástí bude i penalizační modul. „Po městě bude rozmístěno celkem šest radarů, osm kamer na úsekové měření a čtyři kamery na světelné signalizaci hlídající průjezd na červenou. Tyto přestupky ale nebudou hlídat všechny kamery najednou, vždy budou aktivní jen dvě z těchto uvedených oblastí,“ vysvětluje mluvčí radnice Kateřina Šmídová. Podle dřívějších podkladů pro zastupitele počítá město s tím, že na všech pokutách vybere až 37 milionů korun ročně. Celý systém se spustí v roce 2023.

KOLIK PLATÍME? PODÍVEJTE SE NA VYBRANÉ ÚSEKY

Trutnov

Úseky, kde se měří: Mladé Buky

Nejvyšší naměřená rychlost: přes 120 km/h

Počet přestupků za letošní první pololetí: 2800

Průměrná výše pokuty: 1034 Kč



Dvůr Králové nad Labem

Úseky, kde se měří: V současné době jsou kamery úsekového měření rychlosti umístěny v 7 lokalitách, kde monitorují 12 úseků: Dvůr Králové nad Labem - ulice Vorlešská, Lipnice, Choustníkovo Hradiště (obousměrně), Kocbeře (obousměrně), Nemojov (obousměrně), Vlčkovice v Podkrkonoší (obousměrně), Zdobín (obousměrně)

Nejvyšší naměřená rychlost: 117 km/hod. v Choustníkově Hradišti

Počet přestupků za letošní první pololetí: 9921

Průměrná výše pokuty: Nelze specifikovat. Od ledna do srpna roku 2021 bylo celkově vybráno 13,7 milionu Kč.

Dobruška

Stacionární radar v provozu od 12. 6. 2020, po dobu nouzového stavu nebyl radar zapnutý, městská policie opětovně měří od 20. 4. 2021.

Kde se měří: křižovatka silnice II/298 a ulice Mělčanská

Nejvyšší naměřená rychlost: 118 km/hod.

Počet letošních přestupků (výzev): 10 041 (za 8 314 600 Kč)

Průměrná výše určené částky: 828 Kč

Počet správních řízení letos: 922 (za 2 003 800 Kč)

Průměrná výše pokuty: 2173 Kč