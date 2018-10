Inscenace Opravdoví bude mít v Uffu světovou premiéru

Trutnov - Další zápis do seznamu mimořádných počinů si připíše centrum Uffo. Zítra večer se v něm odehraje světová premiéra multimediálního představení Opravdoví.

Autory jsou Jana Bitterová a Ian Biscoe, známí jako MovementTouch. „Ojedinělá fúze tance, fyzického divadla, hudby a nejnovějších technologií je postavená přímo pro Trutnov a Plzeň. Je to jeden příběh, jedno představení. Akorát se odehrává na dvou místech,“ říká režisérka a choreografka Bitterová.



Jeden umělec je přímo na pódiu Uffa, na osmimetrovém plátně vedle něj druhý, promítaný online z Plzně. Ten bude ve stejnou dobu v kulturním plzeňském centru Moving Station, kde ho bude snímat kamera. Stejně tak kamera bude snímat jeviště v Uffu, plzeňští diváci tak na šest a půl metru velkém plátně u nich uvidí, co právě předvádí umělec v Uffu. Oba se díky kamerám vidí, reagují na sebe, doplňují se. Prostě tvoří jedno představení. „Nepromítáme přednatočená videa či fotky, ale reálný děj naživo. Je to prostě přímý přenos,“ tvrdí Ian Biscoe.

Opravdoví* multimediální představení

* středa 26. září od 20 hodin

* v Trutnově (Uffo) a Plzni

* Režie: Jana Bitterová a Ian Biscoe

* Choreografie: Jana Bitterová a performeři

* Interpreti: Helena Šťávová Ratajová, Roman Zotov-Mikshin

* Hudba: George De Decker

Autoři chtějí ukázat, jak rozdílně vnímáme realitu a virtuální svět. „Mnohdy se zdá, že lidé vnímají víc věci servírované skrz internet, než to, co je přímo před nimi. Ptáme se, kdo na nás působí, kdo je ten Opravdový. Ten, co je na jevišti, nebo ten, který jen nám přenášený skrz média?“ uvádí Jana Bitterová.



S Ianem Biscoem už v minulosti podobná multimediální představení hráli. Například propojili umělce kubánského původu v Miami a tanečníky v Havaně (Bridge to Everywhere). Podobně se to povedlo i s hudebníky a tanečníky v Barceloně, Kodani a Londýně při Longing for the Impossible.